Italia, un magnet pentru super-bogaţi: regimul fiscal relaxat atrage un val de milionari

Italia se distinge în Europa prin politica sa prietenoasă faţă de cei foarte bogaţi, atrăgând un nou val de ultra-bogaţi dornici să profite de regimul de impozitare simplificat şi de piaţa imobiliară în plină expansiune, transmite CNBC.

În timp ce alte state înăspresc regulile pentru super-bogaţi, Italia continuă să aplice un impozit forfetar pe veniturile din străinătate, fixat la 200.000 de euro anual, ceea ce a transformat Milano, Roma sau regiunea lacurilor în destinaţii de top pentru relocarea marilor averi.

Printre noii rezidenţi se numără nume sonore, precum miliardarul egiptean Nassef Sawiris sau vicepreşedintele Goldman Sachs, Richard Gnodde.

Numărul noilor milionari sosiţi în Italia în 2024 ar putea ajunge la 3.600, potrivit estimărilor Henley & Partners.

Această tendinţă a dus la o explozie a preţurilor imobiliare în zone precum Milano, Toscana şi Riviera italiană. În capitala lombardă, preţurile locuinţelor au crescut cu aproape 50% din 2017, dublu faţă de media marilor oraşe italiene, iar specialiştii se aşteaptă la noi majorări în 2025.

În timp ce criticii avertizează asupra accentuării inegalităţilor sociale şi a impactului redus asupra bugetului naţional, susţinătorii spun că noul val de investiţii şi consum stimulează economia locală, aducând beneficii sectoarelor de servicii, ospitalitate şi finanţe.