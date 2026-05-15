Pîslaru: Nicușor Dan a preluat medierea pe legea salarizării. Guvernul pregătește lansarea în consultare publică

Președintele Nicușor Dan a preluat medierea pe proiectul legii salarizării, iar la Comisia de Muncă din Parlament a avut loc prima ședință în care au fost prezentate anvelopa financiară calculată de Ministerul Finanțelor și principalele elemente ale acordului politic privind noua lege, afirmat, joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după ședința de Guvern.

Ministrul a afirmat că a primit o scrisoare din partea lui Sorin Grindeanu privind reforma salarizării și calendarul PNRR, deși Guvernul prezentase deja stadiul măsurilor și al negocierilor cu Comisia Europeană.

‘Recunosc, este o surprindere a mea scrisoarea domnului Grindeanu. Președinția și domnul președinte Nicușor Dan au preluat medierea deja a unuia dintre proiectele de lege. E vorba de legea salarizării, iar ieri (miercuri, n.r.) a avut loc la Parlamentul României, la Comisia de Muncă, prima ședință de mediere în care am prezentat, exact cum am anunțat, anvelopa financiară pe care Ministerul Finanțelor Publici a calculat-o pentru legea salarizării și, respectiv, am prezentat proiectul unui acord politic pe elementele centrale ale legii salarizării, pilonii centrali. Cumva, în condițiile în care tocmai asta s-a întâmplat ieri (miercuri, n.r.), recunosc că nu înțeleg exact ce cere scrisoarea de astăzi (joi, n.r). După cum vă spuneam, era o notă pregătită pentru Guvern cu toate reformele și cu calendarul și, repet, o să i-o transmit domnului președinte, iar pe salarizare tocmai avem deja un cadru de mediere și care ne dă speranțe’, a spus Pîslaru .

El a afirmat că vor urma consultări privind legea salarizării, salutând implicarea președintelui Nicușor Dan în acest proces.

‘Aceste lucruri sunt importante pentru că vom avea în perioada următoare o serie de întâlniri care să pregătească lansarea în consultare și aspecte pe o lege a salarizării care să poată să fie adoptată cu majoritate. Din acest punct de vedere, demersul președintelui țării Nicușor Dan trebuie salutat, iar activitatea Guvernului de pregătire este una bine făcută.’, a adăugat ministrul.

Acesta a subliniat că pe Legea salarizării s-a mers cu o propunere de acord politic către partide, cu tot sprijinul tehnic al Băncii Mondiale, plecând de la proiectul care a fost lăsat de fostul ministrul al Muncii, Florin Manole, fiind adăugate și ‘elemente de analiză adițională’.

‘Deci, cu toate lucrurile acestea pregătite, Ministerul Muncii este gata să susțină procesul de mediere al președintelui țării și, de altfel, avem întâlniri într-o scadență destul de de mare începând cu începutul săptămânii viitoare’, a punctat Dragoș Pîslaru.

Referindu-se la scrisoarea transmisă de Sorin Grindeanu, Dragoș Pîslaru a afirmat că Guvernul tratează ‘cu maxim profesionalism’ coordonarea reformelor și respectarea angajamentelor asumate.

‘Cu ajutorul dumneavoastră am aflat că domnul Grindeanu mi-a trimis astăzi o scrisoare. Am aflat din presă, am verificat la momentul în care a apărut știrea unde se află acea scrisoare, nu am găsit-o, s-a întâmplat înainte de ședința de Guvern. Am găsit-o în cele din urmă. Vă asigur că tot ce v-am prezentat mai devreme, având în vedere că astăzi în ședința de Guvern am prezentat tot acest calendar revizuit și că au fost note de informare succesive, tratăm la MIPE și în acest Guvern cu maxim profesionalism, toată această coordonare și pregătire a reformelor. În orele următoare, după conferința de presă, îi voi transmite domnului Grindeanu lucrurile acestea pe care Guvernul le are deja în vedere și îl pot asigura pe domnia sa că Guvernul este responsabil și asigură stabilitatea unei țări care a fost, practic, pusă în pericol tocmai de moțiunea de cenzură. (…) Îi stau la dispoziție și vom avea o corespondență care va închide în lucrurile pe care dumnealui le-a cerut în spațiul public’, a mai spus Pîslaru.

Președintele Camerei Deputaților, social-democratul Sorin Grindeanu, i-a trimis joi o scrisoare lui Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene, în care îi cere lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR.

‘Vă adresez o solicitare la care aștept cu celeritate un răspuns din partea dvs., având în vedere importanța subiectului pentru economia României. Astfel, vă reamintesc: în cadrul consultărilor purtate de președintele Nicușor Dan cu partidele care au format Coaliția de guvernare, consultări care au avut loc la finalul lunii aprilie a.c., toate partidele participante și-au reafirmat susținerea totală pentru actele normative necesare în vederea realizării în timp util a reformelor, țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Deși mi-am arătat în numeroase rânduri interesul de a susține demersurile Guvernului, constat, cu regret și surprindere, că atât în calitate de președinte al Camerei Deputaților, cât și de președinte al Partidului Social Democrat nu am primit nicio solicitare pe tema PNRR din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pe care îl conduceți’, se arată în scrisoare.

El a adăugat că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator național de implementare al PNRR și nu i-a înaintat nicio listă cu actele normative aflate în procedura parlamentară sau care s-ar impune să fie promovate în procedura parlamentară.

‘În sprijinul angajamentului asumat față de președintele României și al cooperării loiale între Guvern și Parlament, vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative care trebuie aprobate în Parlament pentru realizarea unui grad cât mai mare de absorbție a fondurilor din PNRR’, a transmis Sorin Grindeanu.