Ivan: România are nevoie de proiecte mari care să intre în execuție cu finanțare solidă și predictibilă

România are nevoie de proiecte mari care să intre în execuție cu finanțare solidă, predictibilă și adaptată dimensiunii lor, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o postare pe pagina sa de Facebook, după o întâlnire cu John Jovanovic, președintele Export-Import Bank of the United States (US EXIM).

‘După întâlnirea cu reprezentanții Băncii Mondiale la Washington, D.C., am continuat discuțiile despre finanțarea proiectelor energetice strategice, alături de John Jovanovic, președintele Export-Import Bank of the United States. Într-un context regional complicat, cu presiune pe competitivitate, pe costurile energiei și pe securitatea aprovizionării, avem nevoie de proiecte mari care să intre în execuție cu finanțare solidă, predictibilă și adaptată dimensiunii lor’, a spus ministrul român.

Acesta a adăugat că a propus, în cadrul discuțiilor, extinderea cooperării pe proiectele unde US EXIM ‘are relevanță directă, în special în zona nucleară’.

‘Am pus pe masă extinderea cooperării pe proiectele unde EXIM are relevanță directă, în special în zona nucleară, dar și pe alte investiții strategice unde componenta americană poate aduce finanțare, tehnologie și capacitate de execuție. România nu caută formule generale, ci parteneriate financiare aplicate, care să transforme proiectele strategice în investiții realizabile, cu efect direct în economie, în lanțurile industriale și în siguranța sistemului energetic’, a menționat Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut anterior o întâlnire la Washington cu președintele Grupului Băncii Mondiale, Ajay Banga.

O delegație ministerială condusă de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă în această săptămână la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii.