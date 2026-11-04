Jianu: Vom solicita ferm Guvernului menținerea salariului minim pe economie pentru 2027

IMM România va solicita Guvernului menținerea salariului minim pe economie pentru anul 2027, în condițiile în care o nouă majorare ar putea accentua dificultățile economice și ar pune presiune suplimentară asupra companiilor, a declarat marți președintele organizației, Florin Jianu, în cadrul unei conferințe de presă.

‘Vom solicita ferm, clar, menținerea salariului minim pe economie pentru anul 2027. Ne comportăm ca și cum suntem într-o economie în creștere. Ca și cum suntem într-o economie care funcționează în acest moment, ca și cum sectoarele de activitate se întrec în creșteri și nu luăm în seamă, de fapt, situația economică precară, teribilă, din acest moment. O creștere a salariului minim pe economie va însemna o adâncire, de fapt, a crizei. Va însemna că statul va stoarce în continuare bani de la mediul privat’, a afirmat Jianu.

Acesta a susținut că majorarea salariului minim trebuie analizată în raport cu productivitatea și cu evoluția indicatorilor economici.

‘Cum stimulăm companiile să mai angajeze oameni, cum stimulăm creșterea salariului minim pe economie? Nu trebuie să venim să majorăm, din pix, indiferent de productivitate, indiferent de situația economică, indiferent dacă au crescut indicatorii macroeconomici. Acum nu ne mai legăm de acea formulă, că nu ne convine, care arată că salariul mediu nu a mai crescut în acest an, că s-au pierdut locuri de muncă, productivitatea a scăzut din cauza costurilor uriașe. (…) Nu avem niciun fel de discuție serioasă în acest sens, ci din pix punem: salariul minim pe economie trebuie să fie – și parcă e o licitație așa asupra salariului minim. Spune unul 5.000, 6.000, 7.000, n-are importanță. Nu ținem seama de niciun indicator economic’, a declarat președintele IMM România.

Potrivit acestuia, o creștere a salariului minim cu 300 de lei ar aduce angajaților doar 100 de lei în plus la salariul net, cea mai mare parte a costului suplimentar fiind reprezentată de taxe și contribuții.

‘Din analiza noastră, de la un anumit prag încolo, dacă mărim, de exemplu, cu 300 de lei și ajungem la un cost de 4.729 de lei, statul ia 68% din acea diferență de 300 de lei. Statul ia 212 lei și angajatul ia 100 de lei. De ce? Pentru că se modifică o serie de deduceri personale de la o anumită rată în sus și ajunge statul să câștige mai mult’, a explicat Jianu.

În opinia sa, discuțiile ar trebui să vizeze în primul rând reducerea fiscalității pe muncă.

‘Noi am analizat și o serie de soluții, nu le-am pus în materialul de față tocmai pentru a nu fi neapărat speculate într-un fel sau în altul, dar sunt trei tipuri de soluții pe care noi le-am identificat. Fie scădem această impozitare împovărătoare pe forța de muncă cu un anumit procent și începem o discuție serioasă patronate, sindicate și guvern în acest sens, fie creștem acea sumă deductibilă de la 200 de lei, atenție, sumă la care se discută acum să se renunțe în acest moment, fie o creștem spre 400 de lei tocmai pentru a crește netul și a ajunge mai mulți bani la oameni, fie începem să discutăm serios despre ceea ce înseamnă o impozitare diferențiată pe salariile minime’, a precizat acesta.

Președintele IMM România a solicitat, totodată, un dialog cu partenerii sociali, bazat pe analize privind efectele majorării salariului minim și ale reducerii fiscalității.

‘Solicităm Guvernului o analiză comparativă și un dialog real cu partenerii sociali privind cele două instrumente de politică publică, și anume majorarea salariului minim pe economie și reducerea fiscalității pe muncă. Considerăm că trebuie îndeplinite simultan cele trei obiective, salarii nete mai mari pentru angajați, dar și menținerea competitivității și a capacității de investiție a companiilor, precum și un sistem fiscal predictibil și sustenabil pentru bugetul de stat’, a afirmat Jianu.

El a atras atenția și asupra riscului pierderii unui număr tot mai mare de locuri de muncă.

‘Consecința e că vom adânci această criză economică, din ce în ce mai multe firme se vor închide și avem deja peste 125.000 de firme în primele 8 luni care s-au închis. (…) Eu cred că ne ducem spre 100.000 de locuri de muncă pierdute în acest an și nu vedem ieșirea’, a susținut reprezentantul IMM România.

Jianu a anunțat că organizația va prezenta Guvernului analiza privind impactul majorării salariului minim și că subiectul va fi abordat și în cadrul unei întâlniri programate miercuri cu ministrul Muncii.

‘Analizele pe care le-am prezentat în fața dumneavoastră sunt analizele pe care le vom prezenta și la Guvern. (…) Mâine dimineață avem o întâlnire cu ministrul Muncii pe diverse alte teme, dar o să prezentăm și poziția noastră în acest sens’, a declarat acesta.

Potrivit analizei de impact prezentate marți de IMM România, majorarea salariului minim brut cu 300 de lei, de la 4.325 la 4.625 de lei, ar determina creșterea salariului net cu numai 100 de lei, în timp ce costul total suportat de angajator ar urca cu 311 lei lunar. Calculele au fost realizate în ipoteza expirării, la 31 decembrie 2026, a facilității fiscale de 200 de lei aplicabile salariului minim.