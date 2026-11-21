Aproape jumătate dintre agricultori, respectiv 47%, au raportat venituri mai mari în 2026, dar asta nu a însemnat profituri mai mari, deoarece s-au scumpit inputurile, motorina și au crescut costurile de finanțare, a declarat, vineri, președintele IMM România, Florin Jianu, la prezentarea Cartei Albe a Agriculturii, în cadrul unui eveniment de profil.

‘Una dintre cele mai dragi analize pentru mine este această Cartă Albă a Agriculturii, care deja se derulează de trei ani de zile și care ne arată o fotografie de moment, dar și foarte multe lucruri despre agricultura românească. (…) Ar trebui să reținem două lucruri, și anume: faptul că salariul salariu mediu în agricultură este mai scăzut față de salariul mediu în economie și acest lucru, acum câțiva ani, a făcut să existe o politică adecvată în ceea ce privește salarizarea și care s-a văzut în sector și a ajutat sectorul agricol’, a afirmat Jianu.

Acesta a reiterat că poziția IMM România este aceea de a menține salariul minim pe economie pentru anul 2027, pentru că economia nu își permite în acest moment o creștere a acestuia.

În opinia sa, o soluție ar fi să începem să vorbim de salarii minime diferențiate în diverse domenii de activitate, așa cum este și agricultura, pentru că ‘una e salariul minim în agricultură, alta e salariul minim în sectorul financiar-bancar sau în IT, unde ai un salariu mediu undeva la peste 12.000 lei’.

‘Păi, salariul minim pe economie, 4.325, 4.500, 4.800 sau 5.000 lei, nu are niciun fel de impact, pe când într-un sector cum este agricultura, impactul s-ar putea să fie devastator’, a transmis el.

Potrivit studiului, profilul antreprenorului din agricultură indică o vârstă medie de aproximativ 50 – 51 de ani, o experiență medie ca antreprenor de circa 19 ani, iar peste 88% dintre aceștia au studii superioare. 23,3% dintre antreprenorii din agricultură sunt femei, iar 92,5% sunt căsătoriți, cu 1-2 copii.

‘Eu am un profund respect pentru agricultorii români. Mi se par niște oameni foarte, foarte bine pregătiți, sunt oameni realiști, niște oameni, așa, dacă e să ne exprimăm metaforic, cu mâinile în pământ, dar cu privirea către cer. Cred că e singurul domeniu care are un contract cu natura și nu prea știi ce primești înapoi. Dar ne pun pe gânduri câteva lucruri pe care le vedem astăzi. Profilul antreprenorului din agricultură arată o vârstă medie de aproximativ 50-51 de ani. Asta e bine, pentru că aduce foarte multă experiență, o experiență de aproximativ 20 de ani, 19 ani mai exact, dar ne pune și pe gânduri despre viitorul agriculturii, despre cine vine în urmă. Agricultorul român muncește 10 ore/zi aproape toată săptămâna: 60 de ore muncite în fiecare săptămână, asta înseamnă cam 10 ore/zi. Din acest profil, mă bucură foarte tare că cvasitotalitatea antreprenorilor din agricultură, 90%, au studii superioare. Ãsta e un lucru extrem, extrem de valoros pentru domeniu. Studii de specialitate, nu vorbesc de alt fel de studii’, a remarcat Jianu.

El a subliniat că, în acest an, subvențiile au contat, ponderea acestora fiind mai mare în comparație cu anii anteriori.

‘Ce a susținut dezvoltarea afacerilor agricole în anul 2026? Comparativ 2024 – 2025 – 2026, subvențiile pare că au contat și au o pondere mai mare în anul 2026, dar asta vine, de fapt, ca o contrapondere la schimbarea de politici fiscale, la TVA crescută, la renunțarea la impozitarea favorizantă în salarizare, la ceea ce a însemnat cota pentru microîntreprinderi. (…) Am văzut un lucru pe care să știți că l-am verificat de mai multe ori, și anume faptul că veniturile în 2026 au crescut la 47%, mult peste anii anteriori. Și am verificat acest aspect din mai multe perspective. Aceea că a fost un an agricol bun, asta, pe de o parte, dar asta nu a însemnat că veniturile mai mari au însemnat profituri mai mari. Nu, pentru că inputurile au crescut, motorina a crescut, costurile de finanțare au crescut, toate au crescut în această perioadă. Asta nu înseamnă că agricultura română a câștigat mai mult, dar a fost o producție, din datele pe care le dețin, record față de ultimii 5 ani’, a subliniat el.

Pentru anul 2027, jumătate dintre fermieri se așteaptă la consolidarea veniturilor, iar foarte mulți mizează pe o stabilizare a prețurilor din agricultură.

‘Ce așteaptă fermierii pentru anul următor? Jumătate se așteaptă la consolidarea a ceea ce înseamnă veniturile și foarte mulți dintre aceștia mizează pe o stabilizare a prețurilor din agricultură. Dar aceste lucruri țin de foarte multe aspecte, de foarte multe inputuri – dacă menținem salariul minim pe economie, dacă inflația va fi sub control, dacă prețul la inputuri va fi același, dacă nu vom mai avea alte crize suprapuse, cum avem în această perioadă, dacă nu vom mai avea surprize pentru anul următor’, a menționat șeful IMM România.

Totodată, Florin Jianu a atras atenția că există o creștere a colaborării cu marile lanțuri de magazine, în condițiile în care 32,3% dintre agriculturi vând către acestea, comparativ cu 23% în 2025.

În continuare, fermierii ‘se uită cu speranță la subvenții’ și cer o cotă redusă de TVA la produsele agricole.

‘Sprijinul public resimțit de fermieri. Așa cum cum spuneam, cota de TVA s-a schimbat, microîntreprinderile și-au schimbat și ele pragul, a scăzut până la 100.000, am avut scumpiri la energia electrică, combustibil și așa mai departe. De aici revedem faptul că antreprenorii români se uită cu speranță către subvenții, cer în continuare un TVA redus, modificarea impozitului pentru microîntreprinderi și poate reușim în acest proces despre care noi vorbim și pe care îl solicităm constant deja de relansare economică să discutăm și de câteva măsuri fiscale, deși se spune de foarte multe ori că nu există spațiu fiscal. Dar vă dau un singur exemplu: impozitarea dividendelor cu 16% a adus mai puțini bani decât impozitarea dividendelor cu 10% și atunci pentru cine a fost bună o astfel de de măsură? Nu mai bine ne reîntoarcem la o măsură de impozitare cu 8-10% și aducem bani mai mulți la bugetul de stat? (…) E doar un exemplu. La fel și ceea ce înseamnă impozitarea microîntreprinderilor, care și aceasta poate să aibă un prag mai ridicat și o relaxare pentru ceea ce înseamnă antreprenorii mici’, a susținut Florin Jianu.

El a adus în discuție și deficitul comercial, în sensul în care România exportă materie primă și importă materie procesată, lucru care trebuie schimbat.

‘Vorbim de deficitul comercial, și anume că producem foarte mult, foarte bine, dar exportăm materie primă și importăm materie procesată și lucrul ăsta trebuie să îl schimbăm. Să știți că IMM România pregătește o analiză și o cercetare, așa încât, anul viitor, să ieșim public și să mergem și către finanțările europene, și către finanțările băncilor, și către finanțările private, targetat și să spunem în anumite tipuri de regiuni de ce fabrici este nevoie, pentru că nu e posibil să imporți tot felul de produse de patiserie, nu e posibil să imporți sfoară, șuruburi, ciocolată și așa mai departe. Deci, tot felul de lucruri care pot fi făcute în România nu cu investiții foarte mari, cu investiții calculate de noi de până într-un milion de euro, de microîntreprinderi, de întreprinderi mici, întreprinderi care vin din zona agricolă și care pot să-și adauge o procesare cu valoare adăugată mare și care să aducă venituri suplimentare și care să contribuie și la balanța comercială a României’, a transmis acesta.

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) marchează, vineri, 25 de ani de activitate prin organizarea unui eveniment aniversar special, dedicat agriculturii românești, colaborării dintre actorii relevanți ai sectorului și consolidării parteneriatelor care contribuie la dezvoltarea unui agribusiness modern și competitiv.

Evenimentul ‘Jubileul LAPAR – 25 ANI’ reunește fermieri, reprezentanți ai instituțiilor publice, companii din agribusiness, organizații profesionale, parteneri strategici și lideri ai industriei agricole.