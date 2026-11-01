Meta dezvoltă un robot umanoid împreună cu o companie chineză. Primul prototip a fost realizat în trei luni

Meta Platforms, compania care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp, a construit un prototip de robot umanoid în colaborare cu producătorul chinez Fourier şi lucrează deja la o a doua versiune, relatează Reuters, citând publicaţia The Information.

Proiectul face parte din strategia grupului american de extindere în domeniul roboticii bazate pe inteligenţă artificială.

Potrivit The Information, primul prototip, denumit intern Max, a fost realizat în numai trei luni şi cântăreşte aproximativ 48 de kilograme. Robotul are o înălţime de circa 1,5 metri, este echipat cu un procesor Nvidia Jetson Thor şi dispune de mâini cu cinci degete, capabile să manipuleze obiecte mici, precum sticle şi jucării.

Robotul poate recunoaşte vocea unei persoane de la o distanţă de cinci metri şi poate interpreta gesturi efectuate de la aproximativ trei metri. De asemenea, dispune de difuzoare integrate şi de un sistem facial care îi permite să imite expresii umane şi să semnaleze diferite stări, precum ascultarea sau procesarea informaţiilor.

Dezvoltarea prototipului a presupus o colaborare directă între inginerii Meta şi cei ai Fourier, inclusiv deplasări la fabrica producătorului chinez din Shanghai. O demonstraţie internă a robotului a avut loc la sfârşitul lunii august, iar lucrările la versiunea Max 2 au început în septembrie. Noul model ar urma să beneficieze de mâini îmbunătăţite, senzori suplimentari pentru deplasarea pe scări şi un proiector pentru afişarea imaginilor, potrivit The Information.

Un reprezentant al Meta a precizat pentru publicaţia americană că parteneriatul cu Fourier este destinat cercetării şi experimentelor interne şi că grupul nu intenţionează să comercializeze aceste prototipuri. Nu a fost anunţat un calendar pentru lansarea unui eventual produs destinat consumatorilor.

Meta a înfiinţat în februarie 2025 o divizie specializată în robotică în cadrul Reality Labs, potrivit unui memorandum intern consultat atunci de Reuters. Obiectivul declarat era dezvoltarea roboţilor umanoizi capabili să îndeplinească sarcini fizice şi valorificarea modelelor de inteligenţă artificială Llama. Compania urmăreşte atât dezvoltarea componentelor hardware, cât şi a sistemelor software şi a senzorilor necesari roboţilor destinaţi utilizării în locuinţe.

Colaborarea cu Fourier intervine într-un context de intensificare a restricţiilor americane privind tehnologiile robotice chineze. Potrivit The Information, autorităţile americane au introdus în iulie restricţii asupra importurilor de noi modele de roboţi umanoizi din China, invocând riscuri pentru securitatea cibernetică şi lanţurile de aprovizionare, deşi există excepţii pentru echipamentele destinate cercetării.

Meta intră astfel într-un sector în care concurează companii precum Tesla, care dezvoltă robotul Optimus, şi producători specializaţi precum Figure şi 1X Technologies. Deocamdată, utilizarea roboţilor umanoizi în gospodării se află într-un stadiu incipient, iar costurile, siguranţa şi capacitatea acestora de a executa sarcini complexe rămân obstacole importante în calea comercializării pe scară largă.