Kelemen Hunor consideră că rotativa guvernamentală va avea loc în 2027, premierul fiind președintele PSD

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că rotativa guvernamentală se va face în 2027, viitorul premier fiind președintele PSD.

Întrebat la Europa FM dacă se va face rotativa în 2027, el s-a arătat convins de acest lucru, afirmând că ‘PSD are tot interesul să preia guvernarea’.

‘Da, sunt convins. Sunt convins că PSD are tot interesul să preia guvernarea din 2027, că ei au vrut rotativa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să conduci guvernul, nu pleci de la guvernare, că după aceea s-ar putea să nu fie posibilă reîntoarcerea. Deci nu vor pleca și se face rotativa în 2027’, a afirmat liderul UDMR.

Kelemen Hunor este de părere că viitorul premier va fi președintele PSD.

‘Cine va fi președintele PSD, bănuiesc. Acum asta chiar nu e treaba mea. (…) Nu am voie să am preferințe. (…) Dacă am ajuns până în 2027 cu această coaliție, nu ne împiedicăm în 2027. Nu știu ce se va întâmpla până atunci, nu e treaba mea. PSD se pregătește de congres, de alegeri, e treaba lor, ar fi o greșeală să mă pronunț eu ce e de făcut, ei știu mai bine, dar sunt convins că cel care va fi nominalizat de PSD, în 2027, va fi desemnat’, a explicat liderul UDMR.

Întrebat dacă Ilie Bolojan începe să devină un rival pentru Nicușor Dan, Kelemen Hunor a răspuns: ‘Nu știu, e o chestiune despre care eu n-am cum să am cunoștințe, fiindcă în acest moment Ilie Bolojan este preocupat de dimineața până seara târziu și asta pot să vă spun, chiar e un ‘stahanovist’, lucrează de dimineață până noapte, târziu. (…) Uzura e pe măsură. Deci nu e o perioadă ușoară. El și-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reușește el cu acest pariu, atunci înseamnă că a reușit și România, dar deocamdată încă nu am făcut reforme’.