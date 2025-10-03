Kelemen Hunor: Dacă reușim reducerea deficitului și o colectare mai bună, să deschidem perspectiva creșterii economice

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține că România ar trebui să deschidă perspectiva creșterii economice prin stimularea investițiilor și a sectoarelor productive, atât pentru piața internă, cât și pentru export, dacă va reuși să reducă deficitul bugetar și să îmbunătățească colectarea veniturilor.

Întrebat, joi, la Europa FM, când vor trăi românii mai bine, Kelemen Hunor a spus că cel mai repede în a doua parte a anului 2026 sau în 2027.

‘Eu cred că, după ce vom închide PNRR-ul și toate acele sume care trebuie date pe cofinanțare se vor elibera și pot să mai deschizi și alte investiții, după care putem să mergem într-un ritm diferit cu investițiile publice, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă reușim să reducem deficitul și prin creșterea GDP-ului, dar și printr-o colectare mai bună, trebuie să deschidem perspectiva creșterii economice, cu stimularea investițiilor, cu stimularea acelor sectoare care, în acest moment, cel puțin în condițiile noastre de economie, pot produce ceva și pentru piața internă, dar și pentru export. 2026, a doua parte, a anului 2027, deci eu așa văd, cel mai repede’, a explicat liderul UDMR.

Potrivit acestuia, ulterior se impune revenirea la taxe mai mici, fiind adeptul acestora, deoarece au ca efect păstrarea competitivității în regiune și atragerea de investiții mari, inclusiv capital străin.

‘Putem să atragem investiții mari, inclusiv investiții noi, capital străin, că avem nevoie de așa ceva. Dacă ai taxe mari, dacă nu există predictibilitate, dacă birocrația e mare, investitorii nu vin aici. Noi suntem în competiție cu regiunea noastră. Nu suntem în competiție în acest moment cu Germania, cu Italia, cu Spania. Noi suntem în competiție cu Bulgaria, cu Ungaria, cu Polonia, cu țările baltice, eventual cu Slovacia. De aceea trebuie să ne uităm foarte atent la nivelul taxelor și impozitelor. Eu aș fi dorit și în 2025 să mergem cu taxe mici, dar n-am avut răspuns – până când economia începe să se miște – de unde vom aduce venituri, fiindcă eram într-o încurcătură foarte, foarte mare. Doar dobânzile ce trebuie plătite în acest an se ridică la peste 53-54 de miliarde, deci peste 10 miliarde de euro’, a arătat președintele UDMR.

În ceea ce privește o eventuală revenire a cotei TVA la 19%, Kelemen Hunor spune că acest lucru nu se va întâmpla în perioada următoare, deși speră că se va întâmpla la un moment dat.

‘Eu așa aș vrea să se întâmple la un moment dat, dar nu mâine, nu poimâine. Nu în 2026, poate nici în 2027, dar pe termen mediu asta trebuie să fie dezideratul – să fii atractiv. Dacă nu ești atractiv în momentul în care se dizlocă foarte multe uzine și fabrici și linii de producție dinspre Asia spre Europa – din varii motive, acum se poate discuta de ce – dar se apropie de Europa și se vede că investitorii caută locații bune, condiții bune, pe de o parte, pe de altă parte, dinspre Europa de Vest investițiile vin spre Europa de Est și Europa Centrală. Și noi suntem cu taxe foarte mari și cu lipsă de predictibilitate – e o greșeală. Dar acum avem această situație creată de colegii noștri anul trecut, mai ales anul trecut, dar începând din 2023, fiindcă au fost, de fapt, doi ani când nu s-a făcut rectificare bugetară. Nici în 2023 nu s-a făcut rectificare bugetară, prima dată după 1989, și nici în 2024 nu s-a făcut nicio rectificare bugetară’, a mai spus liderul UDMR.