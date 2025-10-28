Kelemen Hunor: Nu au fost luate degeaba măsurile, dar oamenii aşteaptă să existe şi alte ajustări decât creşterea de taxe şi impozite şi au dreptate

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, susţine că măsurile fiscale luate de Guvern nu au fost degeaba, având în vedere că deficitul bugetar încă se menţine ridicat, el adăugând că România trebuie să evite intrarea într-o criză economică.

Întrebat, luni seară, la Digi24, dacă măsurile Guvernului au avut efectul dorit privind reducerea deficitului, Kelemen Hunor a precizat că aceste măsuri trebuiau luate, dar că oamenii aşteaptă şi alte ajustări decât creşterile de taxe şi impozite.

”Nu au fost luate degeaba (măsurile Guvernului – n.r.), dar oamenii aşteaptă să existe şi alte ajustări decât creşterea de taxe şi impozite şi au dreptate. Fiindcă sunt anumite zone unde supradimensionarea instituţiilor se vede. Pe de altă parte, noi am promis că reducem personalul în administraţia centrală şi locală şi trebuie să mergem în paralel cu administraţia centrală şi locală. Şi am spus că prioritizăm investiţiile. Asta înseamnă că în economie se va simţi anul viitor”, a precizat Kelemen Hunor.

El a explicat că reducerea investiţiilor loveşte în principal firmele româneşti şi că este nevoie de echilibru, pentru a evita intrarea în criză economică.

”Dacă reduci investiţiile publice, asta înseamnă în primul rând construcţii, în infrastructură mare şi în administraţia locală. Asta înseamnă că tu, de fapt, loveşti în firmele româneşti. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fii extrem de echilibrat ca să nu arunci ţara în criză economică. Nu suntem în criză economică, suntem în recesiune tehnică, fiindcă nu există creştere economică, e de 0,3% sau cât va fi până la sfârşitul anului. Dar dacă mergi spre criza economică atunci va fi rău. Noi trebuie să evităm o criză economică”, a adăugat liderul UDMR. Kelemen Hunor.

Guvernul a adoptat, prin asumarea răspunderii, două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului. Primul pachet a impus, între altele, creşterea TVA, a unor accize şi impunerea CASS pentru mai multe categorii de persoane.

Al doilea a cuprins măsuri referitoare la pensionarea magistraţilor, între altele, dar proiectul a fost declarat neconstituţional de CCR.

Al doilea pachet ar fi trebuit să includă şi reforma administraţiei, însă Coaliţia nu a ajuns la consens şi s-a vorbit despre un al treilea pachet, care ar fi trebuit să cuprindă acest proiect şi măsuri de redresare economică, însă nu a mai fost adoptat.