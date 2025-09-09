Kelemen Hunor susține că deficitul bugetar nu poate fi redus sub 8% în acest an

Deficitul bugetar nu poate fi mai mic de 8% în acest an, perioada de reducere a acestuia fiind de cinci-șase ani, a declarat luni președintele UDMR, Kelemen Hunor.

‘Și în cazul nostru urmează reforme, inclusiv reduceri de cheltuieli, nu 45 de miliarde de euro, fiindcă nu vorbim noi de astfel de sume, dar pentru economia românească, pentru bugetul României totuși sunt sume considerabile. Încet, încet trebuie să reducem deficitul, slavă Domnului, nu într-un singur an, nu în doi ani. Avem cinci – șase ani la dispoziție, dar în acest an mai mult de 8% nu putem. Adică mai jos de 8% nu putem. La 8,3%, 8,4% eu cred că dacă închidem, toată lumea o să fie mulțumită. 8,2, 8,3, 8,4 – eu așa văd lucrurile, acum nu știu ce se va întâmpla, dar o să fiu și de data asta sincer. (…) Un singur procent în cinci luni de zile, deci nu în întreg an, fiindcă în prima perioadă, în primele cinci – șase luni de zile, încă nu ne-am apucat, fiindcă eram în campanie electorală și nimeni nu a vrut să se ocupe de aceste schimbări, de aceste, hai să spunem așa, ajustări în buget. De aceea, noi când facem 1% în cinci luni de zile, asta înseamnă mult mai mult dacă întinzi pe anul bugetar 2025’, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

Întrebat dacă acceptă Comisia Europeană un astfel de deficit, după angajamentul că el va fi redus la 7%, el a răspuns: ‘Eu nu pot să vin cu informații mai precise, fiindcă nu eu port discuțiile, ci Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe are în fiecare zi discuții cu cei de la Comisie. Și eu cred că, în momentul în care Comisia vede că ne-am angajat foarte serios pe un anumit drum, cu anumită viteză, cu predictibilitate, atunci se poate negocia cu ei acest deficit de 8%. (…) Eu văd că mai mult nu vom putea, nu vom rezista. Nu se poate. Și oricum avem cinci ani după aceea, cinci ani și jumătate să mai reducem în fiecare an. Noi trebuie să fim extrem de atenți să nu distrugem economia, fiindcă tu poți să tai cheltuielile, poți să crești taxele. Ce faci? Crești inflația, reduci consumul, reduci investițiile publice, răcești economia și la un moment dat te trezești într-o recesiune economică, hai să nu spunem de criză, dar o recesiune tehnică. Deja pentru noi e o problemă’.

Liderul UDMR a menționat că trebuie asigurată o creștere economică, subliniind că în acest an creșterea economică va fi foarte mică, de fapt ‘o stagnare’.

‘Noi trebuie să ne ocupăm de a asigura o creștere economică de 2%, 2,5% în 2026 și încet, încet să recuperăm. Fiindcă în acest an creșterea economică nu cred că va fi mai mare de 0,2 – 0,3%, ceea ce nu e o creștere, este stagnare. Dar pe cifre va fi o ușoară creștere și contextul regional și contextul internațional nu e foarte favorabil pentru România. Dar avem noi problemele noastre interne, până când ajungem la contextul regional sau internațional. Deci, la acest punct de vedere, ceea ce a făcut guvernul cu primul pachet, cu a doilea pachet, mai mult, încercăm să reducem deficitul, să reducem cheltuielile, dar de reforme adevărate în foarte puține domenii putem discuta. Perspectiva e să facem și reformele sectoriale’, a spus președintele UDMR.