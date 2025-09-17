Lazea (BNR): Inflația ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, până în decembrie 2026, cu condiția implementării complete a pachetului fiscal

Nivelul actual al inflației în România, de 9,9%, este foarte ridicat, însă, pe ansamblu, până în decembrie anul viitor, inflația ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, cu condiția implementării complete a pachetului fiscal, inclusiv înghețarea salariilor din sectorul public, a declarat, miercuri, în cadrul evenimentului Impact Bucharest 2025, economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea.

‘Trebuie să spun că nivelul actual al inflației de 9,9%, care este foarte ridicat, se datorează în mare măsură liberalizării prețurilor la energia electrică, care a contribuit cu 2,2 puncte procentuale la creșterea inflației, majorării TVA, care a contribuit cu 1,6 la creșterea inflației, și majorării accizelor, care a contribuit cu 0,4% la inflație. Astfel, toate aceste trei măsuri, care au fost inevitabile pentru Guvern cu scopul reducerii deficitului, au contribuit la o creștere a inflației de 4,2. Trebuie să avem răbdare ca națiune și să așteptăm următoarele 12 luni până când acest efect se va disipa, deoarece în august, anul viitor, efectul acestor trei măsuri va dispărea, iar inflația va scădea net la aproximativ 4%. Oamenii trebuie să fie răbdători, să înțeleagă că va deveni mai suportabil. Va urma un alt șoc în aprilie 2026, când va avea loc liberalizarea prețurilor la gaze, iar impactul va fi probabil de aproximativ 0,6 asupra creșterii inflației. Dar, per ansamblu, până în decembrie anul viitor, inflația ar trebui să scadă la aproximativ 3,5%, cu condiția implementării complete a pachetului fiscal, inclusiv înghețarea salariilor din sectorul public. Și pentru că creșterea economică este atât de aproape de zero, nimeni nu vrea să fie învinovățit pentru împingerea economiei în recesiune’, a spus Lazea.

Pe de altă parte, oficialul BNR a arătat că tarifele impuse de SUA vor determina, anual, o scădere a PIB de aproximativ 0,2 – 0,3%, nu foarte semnificativ în opinia sa.

‘Trăim în vremuri nefericite, cu tarife în creștere și cu o deglobalizare care prinde contur. Dar, la fel ca toate celelalte țări din UE, România se confruntă cu tarife americane de 15% pentru toate produsele, cu excepția oțelului și aluminiului, pentru care tarifele sunt de 50%. În cazul nostru, acest lucru va duce la o scădere a PIB-ului anual de aproximativ 0,2 – 0,3% pe an, ceea ce nu este foarte semnificativ, în timp ce impactul tarifelor asupra inflației ar putea fi neglijabil, deoarece importurile din Statele Unite nu vor fi supuse unor tarife mai mari. În acest sens, aș dori să laud abordarea doamnei Ursula von der Leyen și a Comisiei Europene, care au fost foarte criticate. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi început un război tarifar cu administrația americană. În contextul actual, cred că o cooperare sporită a României cu statele UE este singurul răspuns posibil împotriva opoziției naționaliștilor și populiștilor. În ceea ce privește domeniul apărării, România își revitalizează industria de apărare prin cooperarea cu diferiți actori importanți. De exemplu, cu firma turcească Otokar pentru vehicule blindate, cu firma italiană Leonardo pentru transportoare aeriene Spartan, cu firma germană Rheinmetall pentru praf de pușcă, precum și pentru drone și așa mai departe. Cred că această revitalizare a industriei militare va impulsiona multe alte industrii, atât în amonte, cât și în aval’, a subliniat Valentin Lazea.

Experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 – 18 septembrie, la cea de-a doua ediție a evenimentului Impact Bucharest.

Discuțiile din cele două zile de conferință vor fi axate pe teme precum: dezvoltare economică, inovație și modul în care conectarea ecosistemelor locale, regionale și globale poate aduce beneficii României.

De asemenea, pe agendă se vor regăsi subiecte diverse de la apărare și securitate cibernetică, transformare sustenabilă, digitalizare, viitorul orașelor, până la dezvoltarea economiei globale și a sectorului bancar, leadership, sănătate, marketing și comerț digital.

Printre cei 200 de vorbitori, la eveniment se va afla și fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama.