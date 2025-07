LIBERTY Galați are o nouă echipă managerială

Pentru a-și consolida operațiunile și a maximiza performanțele de producție, LIBERTY Galați avansează în planul său de restructurare prin implementarea unor schimbări strategice la nivelul managementului executiv, prin lansarea unui proces de recrutare a unui nou Director General și prin numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație.

Radu Ionescu se retrage din funcția de Director General al LIBERTY Galați și Tubular și continuă să susțină compania în calitate de advisor și partener de încredere.

Ajay Aggarwal, Președintele Consiliului de Administrație al LIBERTY Galați, revine în funcția de General Manager Interimar. Cu 35 de ani de experiență în trading, finanțe și operațiuni internaționale și cu un portofoliu de proiecte majore de M&A și business development în Europa, Africa și Asia, Ajay Aggarwal a condus LIBERTY Galați în perioada de criză post-Covid și a realizat un adevărat turnaround în 2021, când compania a atins un nivel record de producție de 2,35 milioane de tone, o cifră de afaceri de 9,37 miliarde lei și un profit de peste 1,5 miliarde lei. Ajay Aggarwal are rezidența în România de peste 5 ani și este recunoscut ca lider în industrie, iar în noul său rol va asigura continuitatea operațională și va conduce echipa LIBERTY Galați pentru a recâștiga poziția de pilon economic strategic al României.

LIBERTY Galați a numit-o în Consiliul de Administrație pe Oana Petrescu, un profesionist recunoscut în mediul de business, care a avut un rol esențial în elaborarea planului de restructurare. Cu 30 de ani de experiență în finanțe și restructurarea afacerilor, Oana Petrescu are expertiză vastă în turnaround management și în creșterea performanțelor operaționale și financiare ale marilor companii. În cariera sa, a fost partener în firme de consultanță de top, precum Arthur Andersen, Ernst & Young și Deloitte, și a ocupat funcția de Vicepreședinte Executiv la BCR, în prezent fiind Restructuring Partner la Euro Insol.

Echipa de management LIBERTY Galați include profesioniști români, recunoscuți în industria siderurgică: Cornel Moisescu – Head of Production și Aida Nechifor – Head of Finance. După performanțele obținute în funcția de Head of Primary, Cornel Moisescu a fost promovat Head of Production și va coordona întregul flux de producție, incluzând operațiunile din aria upstream și din aria downstream, precum Laminorul de Benzi la Cald, Laminorul de Tablă Groasă, Laminorul de Benzi la Rece, precum și liniile de zincare și acoperire organică.

Cu peste 20 de ani de experiență în cadrul companiei, Aida Nechifor a fost recent numită Head of Finance la LIBERTY Galați, anterior ocupând funcțiile de Head of Sustainability (2023–2025), Director General (2021–2023) și CFO (2018–2021) pe platforma siderurgică de la Galați. Aida Nechifor aduce o expertiză solidă în finanțe și business, fiind un expert recunoscut în industria siderurgică, în calitate de Președinte UniRomSider.

În parteneriat cu o firmă globală de executive search, LIBERTY Galați a lansat, de asemenea, un proces amplu de recrutare pentru poziția de Director General și pentru atragerea unor lideri de top în poziții-cheie, care să conducă compania în următoarea etapă.

România are nevoie de oțel, de aceea obiectivele principale ale echipei de manageri români vor fi producția integrată a acestui material esențial pentru dezvoltarea economică a țării și consolidarea celui mai mare producător de oțel românesc, LIBERTY Galați, care susține sectoarele strategice ale economiei României, inclusiv apărare, construcții navale, energie și infrastructură.

Cu noua echipă de management și o direcție strategică clară, susținută atât de administratorii concordatari, cât și de experții din grupul LIBERTY, compania de la Galați are încredere deplină în capacitatea sa de a stabiliza operațiunile, de a îndeplini obiectivele din planul de restructurare și de a construi un viitor sustenabil pentru cel mai mare producător de oțel din România.