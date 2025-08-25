Livrările de petrol rusesc spre Slovacia ar putea fi reluate chiar de luni

Livrările de petrol rusesc către Slovacia via conducta Drujba, întrerupte joia trecută după un atac ucrainean în Rusia, ar putea fi reluate chiar de luni, în cel mai optimist scenariu, a declarat ministrul slovac al Economiei, Denisa Sakova, transmite Reuters.

În ultimele săptâmâni, Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice a celeilalte țări, fiind afectate aprovizionare cu căldură în Ucraina, conducta petrolieră rusească Drujba și alte facilități.

Slovacia și Ungaria au anunțat vinerea trecută că aprovizionarea lor cu petrol rusesc ar putea fi suspendată timp de cel puțin cinci zile, după un atac ucrainean asupra unei facilități petroliere din Rusia.

‘Potrivit celor mai recent informații, aceasta este o întrerupere de patru-cinci zile. Ne putem aștepta ca, în cel mai bun caz, livrările spre Slovacia să fie reluate încă de luni’, a informat Denisa Sakova într-un răspuns la întrebările Reuters.

Oficialul slovac a precizat că aprovizionarea consumatorilor nu este în pericol, dat fiind faptul că țara dispune de rezerve de petrol și produse petroliere suficiente pentru 90 de zile.

Uniunea Europeană și-a redus aprovizionarea cu energie din Rusia, după debutul invaziei din Ucraina, și intenționează să renunțe complet la petrolul și gazele rusești până la finele lui 2027.

Spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană, Slovacia și Ungaria și-au păstrat dependența de energia rusească și își obțin cea mai mare parte din necesarul de petrol via conducta Drujba.

Vineri, Slovacia și Ungaria au făcut un apel către Comisia Europeană să ajute la garantarea securității livrărilor. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat luni că executivul comunitar este în contact cu statele membre pentru a evalua situația și a adăugat că securitatea aprovizionării este o prioritate.

Atacul de joi al Ucrainei a fost al doilea episod de săptămâna trecută când livrările de petrol rusesc spre Ungaria și Slovacia au fost întrerupte.