Longevity Expo Forum Fest 2025 – Ediția a III-a: Transformarea sănătății și a longevității în România

Astăzi, mai mult ca oricând, sănătatea a devenit o prioritate globală, iar România se aliniază marilor tendinţe internaţionale printr-un eveniment unic: Longevity Expo Forum Fest, ajuns la cea de-a treia ediţie. Timp de trei zile, Biblioteca Naţională a României devine centrul unei mişcări care uneşte ştiinţa, tehnologia şi wellness-ul într-un dialog dedicat longevităţii şi calităţii vieţii.

O conferinţă care depăşeşte graniţele medicinei clasice

Ediţia din acest an aduce o perspectivă nouă asupra sănătăţii — una care depăşeşte tratamentul şi pune accent pe prevenţie, regenerare şi performanţă biologică. Longevitatea se clădește zi de zi prin grijă față de corp, minte și suflet, iar prevenția este cheia unei vieți lungi și pline de sens.

Evenimentul se desfăşoară între 11 şi 13 noiembrie, zilnic între orele 09:00 şi 19:00, iar accesul publicului este gratuit. Pe durata celor trei zile, vizitatorii pot participa la conferinţe, demonstraţii live, standuri de inovaţie medicală şi prezentări de tehnologii emergente în domeniul longevităţii.

Congres Internațional de Longevitate – Primul eveniment științific de referință despre longevitate din Europa de Sud – Est

Congresul Internațional de Longevitate deschide oficial Longevity Expo Forum Fest care este un proiect al Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În cadrul primei sesiuni, „Noile frontiere ale longevității”, evenimentul reunește specialiști și cercetători din întreaga lume pentru a discuta cele mai recente descoperiri în domeniul longevității, strategiile de prevenție și aplicațiile clinice ale terapiilor regenerative. Congresul oferă participanților o perspectivă internațională și un cadru de dezbatere științifică aprofundată, marcând începutul unei agende complexe dedicate sănătății și longevității.

Viitorul medicinei – între inovaţie şi responsabilitate

Unul dintre cele mai aşteptate momente ale evenimentului este panelul „Cum arată viitorul longevităţii în medicina 3.0?”, unde specialiştii vor analiza modul în care inteligenţa artificială, analiza genomică şi terapiile regenerative pot contribui la extinderea duratei de viaţă sănătoase.

De asemenea, discuţia „Soluţii validate pentru extinderea duratei de viaţă sănătoase” promite să aducă în prim-plan rezultatele celor mai recente cercetări în nutriţia bazată pe biomarkeri şi suplimentele adaptate profilului biologic individual.

Tehnologie, ştiinţă şi wellness – într-un singur loc

Printre temele centrale ale ediţiei se numără tehnologiile inovatoare de diagnostic şi monitorizare a sănătăţii, nutriţia personalizată, terapiile regenerative şi anti-aging şi instrumentele digitale pentru prevenţia bolilor cronice. Și pentru că astăzi bolile cronice şi stresul oxidativ afectează tot mai multe generaţii, Longevity Expo Forum Fest propune soluţii validate ştiinţific, inspirate din cercetările de vârf ale medicinei de precizie şi biotehnologiei moderne.

Lideri din medicină şi cercetare

Ediţia din 2025 reuneşte unii dintre cei mai respectaţi specialişti din domeniul medical românesc. Printre aceştia se numără:

Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea , reputat neurochirurg, care va vorbi despre neuroştiinţele aplicate longevităţii şi importanţa menţinerii sănătăţii creierului;

, reputat neurochirurg, care va vorbi despre neuroştiinţele aplicate longevităţii şi importanţa menţinerii sănătăţii creierului; Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel , specialist în imunologie şi boli infecţioase, cu o prezentare despre rezilienţa sistemului imunitar;

, specialist în imunologie şi boli infecţioase, cu o prezentare despre rezilienţa sistemului imunitar; Prof. Univ. Dr. Dafin F. Mureşanu , expert în neuroreabilitare, care va explora legătura dintre regenerarea neuronală şi sănătatea cognitivă;

, expert în neuroreabilitare, care va explora legătura dintre regenerarea neuronală şi sănătatea cognitivă; Dr. Radu Ţincu, medic ATI, cunoscut pentru cercetările sale în detoxifiere şi optimizarea funcţiilor vitale.

Aceştia, alături de zeci de experţi, vor aborda teme care îmbină ştiinţa pură cu aplicabilitatea concretă în viaţa de zi cu zi.

O platformă pentru dialog şi colaborare

Longevity Expo Forum Fest nu este doar o conferinţă, ci şi un spaţiu de întâlnire pentru investitori, antreprenori şi startup-uri din domeniul biotehnologiei şi wellness-ului. Scopul: crearea de punţi între mediul academic, cel medical şi cel de afaceri, pentru accelerarea inovaţiei în sănătate.

Participanţii pot interacţiona direct cu specialiştii, pot testa noi tehnologii şi pot descoperi oportunităţi de colaborare în domenii emergente, precum medicina personalizată, terapiile regenerative sau monitorizarea digitală a sănătăţii.

România – parte din revoluţia globală a longevităţii

Evenimentul marchează un pas important pentru poziţionarea României pe harta internaţională a cercetării în domeniul longevităţii. Într-o lume în care speranţa de viaţă creşte, dar calitatea acestor ani rămâne o provocare, Longevity Expo Forum Fest aduce un mesaj clar: sănătatea viitorului începe cu prevenţia, educaţia şi colaborarea interdisciplinară.

Longevity Expo Forum Fest 2025 se defineşte ca un adevărat ecosistem al longevităţii, un loc unde medicina, ştiinţa, tehnologia şi spiritul antreprenorial se întâlnesc pentru a construi un nou model de viaţă sănătoasă.

Pentru cei interesaţi de cele mai noi descoperiri în domeniul longevităţii, dar şi pentru publicul larg care caută soluţii concrete pentru o viaţă mai echilibrată, evenimentul oferă o experienţă completă: informaţie, inspiraţie şi o privire realistă asupra viitorului sănătăţii.