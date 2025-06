Mai mult de 40.000 de pasageri au călătorit cu un zbor direct HiSky, între Bucureşti şi New York, într-un an de la lansarea zborurilor directe

Pe 7 iunie 2024, primul zbor direct cu destinaţia New York a decolat de pe aeroportul Otopeni, după o pauză de peste 20 de ani. În anul care a trecut de la inaugurare, mai mult de 40.000 de pasageri au călătorit cu un zbor direct HiSky, între Bucureşti şi New York, anunţă compania aeriană.

”Pe 7 iunie 2024, primul zbor direct cu destinaţia New York a decolat de pe aeroportul Otopeni, după o pauză de peste 20 de ani. Zborul HiSky, avându-l la manşă chiar pe CEO-ul companiei, a reprezentat un moment de referinţă pentru aviaţia românească şi un pas important pentru operatorul aerian, care reuşea, la numai trei ani de la înfiinţare, să obţină certificatul de transport aerian străin, slot de operare pe principalul aeroport din New York, JFK, şi să introducă în flotă prima aeronavă wide-body, necesară unei rute transatlantice, fără escală”, anunţă compania.

În anul care a trecut de la inaugurare, mai mult de 40.000 de pasageri au călătorit cu un zbor direct HiSky, între Bucureşti şi New York. Durata medie a unui zbor a fost de aproximativ 10 ore, la bordul aeronavei Airbus A330-200.

Clasa Business a fost configurată special pentru zboruri long-curier, cu scaune complet rabatabile care se transformă într-un pat de 165 cm lungime.

”Mai mult, prin integrarea rutei transatlantice în reţeaua proprie, destinaţia New York a devenit accesibilă nu doar pasagerilor din Bucureşti, ci şi celor din alte oraşe din România şi Republica Moldova”, anunţă compania.

Începând cu sezonul de vară 2025, HiSky a extins programul operaţional la cinci frecvenţe săptămânale, în zilele de luni, miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică.

„Zborul direct către New York a fost, fără îndoială, una dintre cele mai curajoase decizii pe care le-am luat ca operator aerian. Dar a fost şi una dintre cele mai apreciate. Încrederea pasagerilor noştri a fost vizibilă încă din primele luni de operare şi ne-a motivat să mergem mai departe. Extinderea frecvenţei la cinci zboruri pe săptămână este o dovadă că cererea este reală, constantă şi în creştere. Ne bucurăm că am reuşit să facem acest zbor accesibil pentru un număr cât mai mare de pasageri şi că, în mai puţin de un an, New York a devenit o destinaţie firească din portofoliul nostru”, a declarat Iulian Scorpan, CEO HiSky.

Pentru a marca această aniversare, HiSky lansează o promoţie dedicată pasagerilor care îşi doresc să călătorească pe ruta Bucureşti – New York. Sâmbătă, 7 iunie 2025, toate biletele rezervate pe această destinaţie, beneficiază de o reducere de 15% din tariful de bază, prin utilizarea codului promoţional NEWYORK1, direct în sistemul de rezervări al companiei.

HiSky a fost lansată în anul 2021, iar din 2023 a devenit a doua cea mai mare companie aeriană românească, după numărul de pasageri transportaţi. Cu o flotă de opt aeronave Airbus, compania operează curse regulate de pe aeroporturile din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Oradea, Iaşi, Baia Mare şi Chişinău, dar şi zboruri charter, în parteneriat cu principalele agenţii de turism.