Manole: Nu este nicio prioritate pentru guvern aceea de creştere a salariilor demnitarilor

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că ”nu este prioritatea Guvernului” să crească salariile demnitarilor în 2027. El arată că subiectul trebuie abordat la viitoarea lege a salarizării, prioritatea din acest moment fiind indexarea pensiilor.

”Am făcut o precizare şi în online şi cu alte ocazii în cursul acestei zile. Eu am dat o declaraţie care, întreagă, conţine şi următoarea frază: eu vă spun sincer, până să mă gândesc ce facem anul viitor cu salariile demnitarilor, sunt mult mai preocupat de a avea rezultate bune cu majorarea pensiilor pentru 1 ianuarie. Nu este nicio prioritate pentru guvern aceea de creştere a salariilor demnitarilor. Asta este declaraţia întreagă. Într-adevăr, da, dacă facem o nouă lege a salarizării, sigur că ea trebuie să pună preşedintele în vârful grilei şi să facă ca salariul său să fie adus la nivelul pe care îl vom decide raportat la coeficienţii din viitoarea lege”, a afirmat Florin Manole, la B1 TV, luni seară.

El a amintit că a cerut ca prevederile privind salariile demnitarilor să nu intre în vigoare odată cu cele ale celorlalte categorii, când s-a discutat forma legii salarizării unitare care nu a trecut de votul Parlamentului.

Ministrul a subliniat că prioritatea din acest moment o reprezintă indexarea pensiilor, însă nu poate spune un procent cu care acestea ar putea creşte.

”Trebuie să avem majorare şi vom cere majorare la nivelul legii. La zi, pe calculul intermediar care nu e final şi nu vreau să sune ca o promisiune – cifrele pot evolua şi în sus şi în jos – procentul este de 7,3%”, a spus ministrul.

El a anunţat că finalizarea calculelor privind indexarea pensiilor se va face înainte de legea bugetului de stat.