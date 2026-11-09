Manole: România cheltuie foarte puțin pentru asistența socială; implementarea oricărui proiect, bazată pe buget

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat luni că România cheltuie foarte puțin pentru serviciile de asistență socială, subliniind că implementarea oricărui proiect în domeniu necesită bugetarea aferentă pentru a fi pus în practică.

Manole a participat, la Palatul Victoria, la conferința de încheiere a proiectului ‘Consolidarea răspunsului la violența împotriva copiilor prin politici mai bine fundamentate și capacitate instituțională sporită’, realizat de Ministerul Muncii, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, UNICEF România, Secretariatul General al Guvernului, alături de parteneri din Polonia și de la Comisia Europeană.

‘A fost inspirațional să-i ascult pe tineri vorbind, mai devreme, despre nevoia de servicii, în general, ei le-au spus, punctual, consiliere, suport. Ei bine, România, din păcate, cheltuie foarte puțin pentru aceste servicii, avem una dintre cele mai mici, poate chiar cea mai mică dintre cheltuielile cu asistența socială din Uniunea Europeană. Astea sunt cifre, nu sunt păreri, dar sunt cifre cu puternică încărcătură negativă, pentru că ele înseamnă mai puține servicii, mai puține beneficii acolo unde ar trebui să fie mai mult, mai puțin ajutor acolo unde este nevoie. Lipsa finanțării pentru asistență socială, de la numărul de angajați în domeniu, până la capacitatea noastră de a finanța sistemul, este o mare problemă, pentru că orice strategie cu 7 pași și 57 de măsuri are la sfârșitul ei o reală nevoie bugetară. Tabloul acesta, oarecum pesimist, trebuie completat (…), pentru că cei mai mulți dintre acești copii sunt și în sistemul educațional, cu subfinanțarea sistemului de educație. Dar nu-i așa că vă simțiți foarte consolidați bugetar? Nu-i așa că avem o consolidare fiscală de aplaudat? Nu, cifrele arată că nu e în regulă’, a afirmat el.

Ministrul a continuat criticile la adresa fostului guvern, spunând că este mai ușor să te consolidezi bugetar tăind sau înghețând anumite cheltuieli din asistența socială, un domeniu cu ‘oameni subreprezentați din punctul de vedere al puterii politice și al vocii în societate’, decât să colectezi TVA-ul de la ‘oameni suprareprezentați ca putere politică în societate’.

‘E mult mai ușor să faci asta, decât reforme structurale nebotezate intelectual ‘consolidare fiscal-bugetară’, dar care să asigure, în același timp, și un spațiu fiscal care să ne permită să cheltuim măcar aproape de media UE pentru asistență socială și educație. Inspirat de noul curent care pare că vine din America, aș putea să vă spun că societatea nu prea mai are răbdare cu aceste lucruri. Și, după ce vom trece de hopul facerii noului buget, adică peste vreo lună, va trebui ca angajamentele noastre legate de 7 pași și 57 de măsuri să aibă, după virgulă, bugetul alocat. Pentru că anul acesta a fost o adevărată luptă publică să creștem de la 80 la 190 de lei beneficiile pentru un copil cu dizabilități, în această țară 200 de lei nefiind o sumă care să ne ofere argumente pentru a ne lăuda vreun pic, dimpotrivă. Tichetul de grădiniță pentru cei mai săraci dintre copii, care nu prea apucă să participe la consultări, pentru că nu prea apucă să participe la grădiniță, a crescut și el tot cu vreo 100 de lei, dar nu-i așa că vă simțiți consolidați fiscal-bugetar? Foarte consolidați, suntem pe drumul cel bun’, a transmis Manole.