Marea Britanie pregătește măsuri de sprijin pentru pub-uri

Marea Britanie ar urma să prezinte un pachet de măsuri pentru a atenua impactul planificatei majorări a impozitului pe proprietăți comerciale care se va aplica pub-urilor, după ce grupurile din industria ospitalității au avertizat că măsurile anunțate de Guvern anul trecut vor duce la închideri ale acestor simboluri ale stilului de viață insular, transmite Reuters.

Pub-urile, parte din structura socială a comunităților din Regatul Unit timp de sute de ani, au cerut măsuri specifice, după ce ministrul de Finanțe, Rachel Reeves, a prezentat în noiembrie un buget care prevede modificarea impozitului pe proprietăți comerciale, un tip de impozit pe proprietate care vizează spațiile comerciale.

British Beer and Pub Associatio (BBPA) avertizează că ar putea fi pierdute 15.000 de locuri de muncă în urma modificărilor deoarece, pentru prima dată, aproximativ 5.000 de pub-uri mai mici vor fi lovite de impozitul pe proprietăți comerciale.

BBC a anunțat că Executivul va atenua în cazul pub-urilor planificata creștere a impozitului pe proprietăți comerciale, ca parte a măsurilor de sprijin pentru acest sector.

Întrebat de acest raport, un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanțe a confirmat că în următoarele zile va fi prezentat un pachet de măsuri pentru pub-uri, dar nu a dat alte amănunte.

Datele oficiale prezentate recent de Guvernul britanic arată că, până în luna decembrie, 366 de pub-uri au fost demolate sau reconvertite pentru a fi utilizate în alt scop, în condițiile în care presiunile pe partea de costuri au continuat să afecteze sectorul.

Reprezentanții industriei au declarat că acest date scot în evidență situația ‘gravă’ a pub-urilor britanice, înainte de majorarea impozitului pentru multe dintre ele începând cu luna aprilie 2026.

Datele, care au fost analizate de specialiști fiscali de la Ryan, arată că numărul total de pub-uri din Anglia și Țara Galilor, inclusiv cele vacante și cele oferite spre închiriere, a scăzut până la 38.623 în decembrie, de la 38.989 în urmă cu un an.

‘Aceste pub-uri s-au închis permanent, nu temporar. Clădirile au fost demolate sau transformate în locuințe, birouri, creșe, cafenele sau alte utilizări. După ce au schimbat obiectul de activitate, aproape niciodată nu mai revin pentru a fi utilizate ca pub-uri’, susține Alex Probyn, director pentru Europa și Asia-Pacific la Ryan.

Noile cifre scot la în evidență presiunea tot mai mare asupra sectorului ospitalității, în condițiile în care aproape 2.000 de pub-uri au dispărut în ultimii cinci ani, chiar dacă ritmul declinului a încetinit ușor.

Fiecare regiune din Anglia și Țara Galilor a înregistrat o pierdere netă de pub-uri în cursul anului 2025, cele mai mari scăderi fiind observate în East Midlands, Nord-Vest și Yorkshire & Humber.

‘Aceste date ar trebui să servească drept semnal de alarmă. Ele reflectă presiuni structurale profunde asupra pub-urilor. Multe au supraviețuit pandemiei prin reziliență și sprijin comunitar, doar pentru a fi împinse pe buza prăpastiei de creșterea costurilor și de un sistem de clasificare care nu mai reflectă realitatea economică’, a subliniat Probyn.

La rândul său, Emma McClarkin, director executiv la British Beer and Pub Association a avertizat: ‘de fiecare dată când pierdem un pub, pierdem o parte din țesătura noastră socială’.

‘Multe dintre aceste închideri sunt complet inutile și sunt rezultatul unei poveri mari de taxe și impozite, motiv pentru care nu a fost niciodată mai vitală o reducere a taxelor specifice pub-urilor, care ar putea preveni mai multe închideri și mai multe pierderi de locuri de muncă. Situația este gravă și vrem să colaborăm cu guvernul pentru a ne asigura că pub-urile beneficiază de un tratament echitabil, altfel comunitățile vor pierde instituții locale prețuite și, odată ce acestea vor dispărea, vor dispărea definitiv’, a spus Emma McClarkin.