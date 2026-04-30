Mario Pröll, CEO PORR România: Nu ne-am propus să fim cea mai mare companie de construcții, ci cea mai bună

România se apropie de inaugurarea primului tunel de autostradă din istoria sa. Pe Lotul 4 Sibiu – Pitești, lucrările au depășit 90% în luna martie, iar termenul estimat pentru darea în trafic este la începutul toamnei. Într-un interviu pentru INCOME Magazine, Mario Pröll, CEO-ul PORR România, vorbește despre provocările acestui șantier esențial pentru infrastructura rutieră a României și explică planurile companiei pe termen lung, centrate pe creștere organică, decarbonizare, digitalizare și investiții în oameni.

INCOME: România riscă să piardă fonduri nerambursabile semnificative. Ce ar trebui să facă autoritățile diferit în următoarele luni?

Mario Pröll: Principalul motiv pentru care România riscă să piardă fonduri nerambursabile îl constituie blocajele administrative și ritmul lent de implementare. Drept urmare, în următoarele luni, autoritățile ar trebui să se concentreze pe deblocarea rapidă a proiectelor deja începute, accelerarea plăților către constructori și simplificarea procedurilor de aprobare și avizare a documentațiilor.

În acest sens, este esențială eliminarea întârzierilor cauzate de avize lipsă, exproprieri insuficiente sau prost gestiona- te și documentații tehnice inițiale incomplete sau eronate, precum și asigurarea unei stabilități legislative și contractuale care să reflecte realitatea economică. Fondurile trebuie prioritizate către proiecte cu șanse reale de finalizare, nu dispersate, iar colaborarea eficientă între autorități și antreprenorii serioși este cheia pentru a crește rapid absorbția și a evita pierderea banilor disponibili.

România nu riscă să piardă bani din lipsă de proiecte, ci din cauza întârzierilor în implementare. Dacă în următoarele luni se accelerează plățile, se simplifică procedurile și se prioritizează corect investițiile, am încredere că putem recupera rapid.

INCOME: Tunelul de pe A1, lotul 4 Sibiu – Pitești, va fi primul tunel de autostradă inaugurat în România. Ce înseamnă acest proiect pentru PORR?

M.P.: Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești este, așa cum ne place să spunem, cel mai bun ambasador de brand pentru PORR România. Este o realizare impresionantă tocmai pentru că a presupus adaptări permanente pentru a face față provocărilor de tot soiul apărute pe parcursul execuției – de la geologia terenului la mobilizarea echipelor de specialiști în execuția de tuneluri, stabilirea parametrilor de utilizare a tunelului, organizarea aferentă dării în exploatare și proiectul de siguranță și exploatare a tunelului. În afara provocărilor de natură tehnică și administrativă, au intervenit și altele, printre care fluctuația prețurilor la materiale și manoperă (variații ale prețului fierului).

Una dintre aceste variante a fost programul de lucru de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Pentru a contraca- ra obstacolul reprezentat de lipsa forței de muncă specializate în execuția de tuneluri, am recurs la echipa de Tunneling a grupului PORR, din care fac parte colegi cu o experiență impresionantă.

INCOME: În ce stadiu exact este lotul 4 Sibiu – Pitești și când estimați inaugurarea?

M.P.: Luna martie ne-a adus trecerea bornei de 90% în progresul execuției lucrărilor, iar dacă primăvara se va dovedi a fi mai puțin capricioasă decât la începutul acestui sezon, estimarea noastră este că vom putea ajunge la terminarea lucrărilor aferente acestui șantier undeva prin luna august 2026.

De asemenea, pentru luna iulie 2026, estimăm că se vor putea realiza testările de automatizare, punerea în funcțiune a echipamentelor și sistemelor de siguranță din tunel. În aceeași perioadă, ne planificăm să realizăm instruirea necesară în vederea exploatării pe care o vom face pentru operatorii din partea clientului final, care este CNAIR.

Având în vedere că perioada de testare, punere în funcțiune și instruire a operatorilor va dura în jur de trei luni, spre sfârșitul lunii septembrie/începutul lunii octombrie vom putea probabil să dăm în funcțiune lotul 4.

INCOME: Cum gestionați escaladarea prețurilor la materiale în contractele pe termen lung? CNAIR/CNIR aplică mecanisme de ajustare funcționale?

M.P.: În general, proiectele noastre de infrastructură mare se bazează pe contracte unde există și se aplică formule de ajustare a prețuri- lor, iar proiectele de autostrăzi sau variantele ocolitoare gestionate de CNAIR/CNIR nu fac excepție, ceea ce reprezintă un pas important pentru menținerea echilibrului contractual. Totuși, în practică, aceste mecanisme nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu evoluțiile reale din piață, mai ales în contextul unor creșteri bruște și semnificative ale costurilor la materiale. În astfel de situații, o intervenție legislativă devine necesară și binevenită pentru a corecta aceste decalaje și a asigura o reechilibrare corectă a con- tractelor, cum a fost cazul faimoasei deja modificări legislative din martie 2022, și anume OUG 64/2022.

INCOME: Unde vedeți PORR România peste cinci ani? Ce cifră de afaceri țintiți și ce tip de proiecte?

M.P.: Nu ne-am propus să fim cea mai mare companie de construcții, ci cea mai bună. Ne dorim să păstrăm același ritm de creștere susținută care ne-a definit până acum și prin care ne-am făcut cunoscuți pe piața românească a construcțiilor, astfel încât să putem continua să oferim clienților noștri o

calitate excepțională. Obiectivul nostru este o dezvoltare organică și echilibrată în toate ariile de activitate, dublată de un efort constant de a ne reduce amprenta de carbon și de a accelera digitalizarea, indiferent că vorbim despre procesele operative sau administrative. Avem un plan ambițios, pe care am început deja să îl aplicăm de câțiva ani, în vederea decarbonizării și creșterii semnificative a circularității materialelor folosite în proiectele noastre. În plus, suntem dedicați conceptului LEAN, aplicat deja cu succes în proiecte, care ne ajută să ne eficientizăm modul de lucru, costurile, dar și să scurtăm durata de execuție a proiectelor. Pentru ca acest deziderat să devină rezultat, evident că este nevoie să investim consecvent în oameni. Ne concentrăm pe dezvoltarea competențelor existente și pe dobândirea unora noi, în linie cu evoluțiile tehnologice și cu cerințele tot mai complexe din zona de reglementare, in- clusiv ESG. Credem că performanța pe termen lung vine din această combinație: oameni bine pregătiți, procese eficiente și o viziune clară, orientată spre sustenabilitate și inovație.