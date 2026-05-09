Mark Zuckerberg investește 500 milioane de dolari în inteligența artificială pentru a modela celulele umane

Mark Zuckerberg și Priscilla Chan dezvoltă, prin organizația lor non-profit Biohub, modele de inteligență artificială ale celulelor umane, un proiect despre care spun că ar putea accelera prevenirea și tratarea tuturor bolilor, potrivit Antena 3 CNN, care citează Euronews.

Biohub a anunțat recent o inițiativă pe cinci ani, în valoare de 500 de milioane de dolari, pentru a crea tehnologii și seturi de date necesare dezvoltării unor modele predictive ale celulelor umane. Datele generate vor fi puse la dispoziția cercetătorilor din întreaga lume, gratuit.

Potrivit organizației, simulările realizate cu ajutorul AI ar putea permite studierea bolilor în format digital, la o scară și o viteză imposibil de atins în laborator. Dacă vor fi suficient de precise, aceste modele ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine comportamentul celulelor, să identifice cauzele bolilor și să descopere tratamente noi.

Obiectivul pe termen lung este ambițios: eliminarea tuturor bolilor prin combinarea inteligenței artificiale cu biologia.

Organizația a fost fondată în 2016 pentru a aduce împreună cercetători și ingineri care să dezvolte tehnologii capabile să observe și să analizeze procesele biologice la nivel celular. De atunci, Biohub a adunat unele dintre cele mai mari seturi de date despre celule individuale și a construit infrastructură informatică dedicată cercetării biologice.

Noua inițiativă reflectă interesul tot mai mare din domeniul științelor vieții pentru utilizarea inteligenței artificiale în descoperirea de medicamente și terapii. Din bugetul total, 400 de milioane de dolari vor fi folosite pentru proiectele proprii, iar alte 100 de milioane vor fi oferite cercetătorilor externi. Printre parteneri se numără Nvidia și instituții importante de cercetare.

Provocarea principală: datele

Succesul acestor modele depinde în mare măsură de cantitatea și calitatea datelor disponibile. Cu cât există mai multe informații biologice, cu atât predicțiile AI devin mai precise.

Alex Rives, coordonatorul științific al Biohub, a subliniat că este nevoie de mult mai multe date decât există în prezent, precum și de tehnologii noi pentru a observa celulele la toate nivelurile, de la molecule până la țesuturi, atât în stare sănătoasă, cât și în boală.

Totuși, cercetătorii nu știu încă exact cât de multe date sunt necesare pentru ca aceste modele să devină cu adevărat fiabile. De asemenea, Biohub consideră că este nevoie de un efort global mai amplu pentru a atinge această scară.

Un domeniu în plină dezvoltare

Biologia bazată pe inteligență artificială este un sector emergent, în care organizațiile de cercetare, companiile tehnologice și industria farmaceutică încearcă să folosească învățarea automată pentru a înțelege mai rapid bolile și a dezvolta tratamente.

Și alte companii investesc masiv în această direcție. Isomorphic Labs, parte a Alphabet și construită pe baza tehnologiilor DeepMind, folosește AI pentru descoperirea de medicamente.

De asemenea, Microsoft a lansat modele AI pentru domeniul medical, de la imagistică și genomică până la cercetare biomedicală, iar platforma BioNeMo a companiei Nvidia este deja utilizată pentru dezvoltarea de noi medicamente cu ajutorul inteligenței artificiale.