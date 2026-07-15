MDLPA: Legea care accelerează utilizarea fondurilor europene și implementarea, în siguranță, a investițiilor publice intră în vigoare

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ care creează cadrul necesar pentru absorbția mai rapidă a fondurilor europene și eficientizarea investițiilor, Legea nr. 141/2026.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, noua lege reprezintă un pas esențial în direcția deblocării și accelerării proiectelor de investiții publice, în special în contextul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin introducerea unor mecanisme flexibile și eficiente de recepție a lucrărilor.

Actul normativ permite ca investițiile finanțate din fonduri europene să fie decontate și finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerințele privind calitatea, siguranța și conformitatea construcțiilor, se subliniază în comunicat.