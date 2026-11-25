Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, intenționează să organizeze o întâlnire de lucru cu specialiști și experți pentru identificarea unor soluții de valorificare a resurselor naturale ale României și dezvoltarea capacităților de prelucrare în țară.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, transmis marți AGERPRES, Daniel Zamfir a participat marți, la evenimentul de lansare a volumului ‘România 2050’, desfășurat în Aula Academiei Române, sub coordonarea științifică a profesorului academician Ioan Dumitrache.

Evenimentul a constituit un prilej de dialog privind direcțiile strategice de dezvoltare a României pe termen lung, perspectivele economiei naționale și oportunitățile de valorificare a potențialului economic al țării.

‘Este important să transformăm potențialul României în rezultate concrete pentru economia națională. Avem resurse, avem specialiști și avem nevoie de o abordare strategică prin care aceste resurse să fie valorificate inteligent, sustenabil și, pe cât posibil, prin dezvoltarea capacităților de producție și prelucrare în țară. Dialogul cu mediul academic și cu experții este esențial în acest demers’, a declarat Daniel Zamfir.

Întâlnirea va urmări identificarea unor soluții concrete pentru utilizarea eficientă și sustenabilă a resurselor naturale, dezvoltarea capacităților de prelucrare pe plan intern, atragerea investițiilor și creșterea valorii adăugate în economia românească.

Potrivit sursei citate, România dispune de resurse naturale importante, iar valorificarea acestora prin tehnologii moderne, cercetare, inovare și investiții poate contribui semnificativ la relansarea industriei, dezvoltarea unor noi capacități de producție, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității economiei.

‘Ministerul Economiei își propune să consolideze dialogul cu mediul academic și comunitatea de specialiști, astfel încât expertiza științifică să contribuie la conturarea unor politici economice și industriale care să stimuleze investițiile, producția internă și competitivitatea României pe piețele internaționale’, se menționează în comunicat.