Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod – o călătorie în culisele României Mari

O apariție editorială semnată Paul Editions

La peste un secol de la Marea Unire, vocea unuia dintre arhitecții ei se aude din nou. Editura Paul Editions readuce în atenția cititorilor „Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod”, o lucrare monumentală în patru volume, publicată săptămânal la chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, începând de joi, 9 octombrie.

Medicul devenit om de stat, Alexandru Vaida-Voevod a fost una dintre cele mai complexe personalități ale vieții politice interbelice, un intelectual cu viziune europeană și trei mandate de prim-ministru. În paginile acestor memorii, cititorul descoperă un martor al istoriei și un om prins între ideal și realitate, între convingere și compromis, între speranță și luciditate.

După succesul colecției dedicate lui Constantin Argetoianu, editorii de la Paul Editions propun o nouă incursiune în memoria vie a unei generații de făuritori de țară. „Argetoianu râde, bârfește și mușcă; Vaida povestește, justifică și caută să înțeleagă. Primul ne arată comedia politică, celălalt ne introduce în tragedia și miza ei. Împreună, cei doi construiesc un puzzle al epocii pe care niciun manual de istorie nu l-ar putea reda cu aceeași intensitate”, spun editorii.

Această serie este o invitație la redescoperirea memoriei unei generații care a clădit România modernă, cu toate frământările, curajul și contradicțiile ei.

Programul aparițiilor

Joi, 9 octombrie – Volumul 1: „Din umbra imperiului spre lumina națiunii”

Primul volum surprinde anii formării și frământările Transilvaniei de dinainte de Unire. Vaida-Voevod oferă confesiunea lucidă a unui om prins între politica ideală și cea reală. Cititorul pătrunde în cafenelele vieneze unde se plămădea idealul unirii, în birourile încărcate de hârtii și tensiuni diplomatice, unde fiecare semnătură putea schimba destinul unei națiuni.

Joi, 16 octombrie – Volumul 2: „Anul destinului – Paris, pacea și nașterea României Mari”

Un volum dedicat Conferinței de Pace de la Paris, locul unde se decide soarta României Mari. Cititorul asistă la confruntările diplomatice, la alianțele fragile și la momentele de glorie și prăbușire ale unei lumi în refacere.

Joi, 23 octombrie – Volumul 3: „Între tron și popor – labirintul puterii și prețul trădării”

Anii interbelici sunt surprinși ca un labirint al puterii, unde compromisurile devin inevitabile, iar idealurile se ciocnesc de realitățile politice. Un document tulburător despre putere, loialitate și trădare.

Joi, 30 octombrie – Volumul 4: „Ultimul martor – prăbușirea unui vis și ecoul unei epoci”

Volumul final adună reflecțiile unui om care a fost, în același timp, făuritor și critic al epocii sale. O confesiune despre speranțe, deziluzii și moștenirea unei generații care a trăit intens visul României Mari.

Memoriile lui Alexandru Vaida-Voevod sunt o poveste vie despre destinul unei țări, spusă de unul dintre cei care i-au scris actul de naștere.

Primul volum este disponibil de joi, 9 octombrie la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 40 de lei.