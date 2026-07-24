Producătorul auto german Mercedes-Benz s-ar putea confrunta cu interzicerea vânzării vehiculelor sale în SUA, după adoptarea legislației de către un Comitet al Senatului SUA, miercuri, transmite DPA.

Comitetul pentru Comerț al Senatului SUA a aprobat un proiect de lege major destinat blocării și înăspririi restricțiilor împotriva producătorilor auto chinezi (sau a companiilor unde acționariatul chinez depășește 15%), urmărind să închidă complet piața americană pentru aceste vehicule pe motive de securitate națională și protejare a industriei locale. Legislația trebuie aprobată și de Senatul SUA.

Sub 10% din Mercedes este deținut de producătorul auto chinez BAIC, în timp ce aproape 10% este deținut de fondatorul companiei, Li Shufu.

Președintele Comitetului, republicanul Ted Cruz, a cerut eliminarea plafonului de 15%. El s-a întrebat dacă cifra a fost aleasă pentru a slăbi Mercedes, rivalul german rival al producătorului auto american General Motors.

Mercedes a scos în evidență prezența sa pe piața americană, cu 160.000 locuri de muncă în SUA, producând vehicule în Tuscaloosa, Alabama și Charleston, Carolina de Sud, și lucrând cu 386 dealeri parteneri în 49 de state.

”Prezența solidă a mărcii în Statele Unite datează din 1888, și cu cinci milioane de mașini și camionete pe străzi în prezent – și peste cinci milioane de SUV-uri și aproape 500.000 camionete asamblate până acum în țară, clienții americani au demonstrat în mod consecvent că Mercedes-Benz este una din cele mai iubite mărci ale țării”, se arată într-un comunicat al companiei.