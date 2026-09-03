Mercosur: Repartizarea cotelor de export avantajoase către UE se lasă așteptată

Țările din Mercosur, reunite miercuri la Montevideo, nu au reușit să își împartă cotele de export către Uniunea Europeană (UE) cu taxe vamale preferențiale, în cadrul recentului acord comercial dintre cele două blocuri, notează AFP.

Tratatul, rezultatul a peste 25 de ani de negocieri dificile, urmează să creeze una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de consumatori. Acesta a intrat în vigoare provizoriu în mai, în așteptarea unei decizii a Curții de Justiție a UE cu privire la legalitatea sa.

Uniunea Europeană propune cote însoțite de un regim tarifar preferențial pentru exporturile din blocul sud-american. Însă revine Mercosur să determine cum va împărți acest volum între membrii săi.

Dar ‘nu există încă unanimitate’, a declarat șeful diplomației uruguayene, Mario Lubetkin, care i-a reunit pe omologii săi din țările fondatoare ale Mercosur vizate de acord (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay).

În timp ce punctele de vedere ale Argentinei, Braziliei și Uruguayului se apropie, cel al Paraguayului rămâne pentru moment cel mai îndepărtat, a făcut cunoscut ministrul.

În absența unor cote definite, acestea trebuie atribuite conform principiului ‘primul sosit, primul servit’.

Șefii diplomațiilor au programat să se întâlnească din nou peste 45 până la 60 de zile la Montevideo pentru a încerca să ajungă la un consens.