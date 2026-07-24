UE amendează Google cu 890 milioane de euro pentru încălcări ale Regulamentului privind piețele digitale

Comisia Europeană a aplicat, joi, gigantului american din domeniul tehnologiei Google două amenzi, de 460 de milioane euro, respectiv 430 de milioane euro, după ce a constatat nerespectarea de către companie a Regulamentului privind piețele digitale (DMA), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Compania este acuzată că a favorizat propriile servicii pe Google Search și că a instituit restricții pentru întreprinderi, în vederea direcționării consumatorilor către canale alternative, adesea mai ieftine, de achiziționare pe Google Play.

Aceasta este cea mai mare sancțiune impusă vreodată de Bruxelles unei companii în temeiul Regulamentului european privind piețele digitale (DMA), o lege europeană puternică care vizează combaterea abuzurilor de poziție dominantă comise de giganții din domeniul tehnologiei.

‘Cele mai bune produse ar trebui să reușească pentru că sunt mai bune, nu pentru că sunt deținute de compania care rulează motorul de căutare. Iar consumatorii europeni au dreptul să li se spună de către dezvoltatorii de aplicații unde să se înscrie la cele mai bune oferte, chiar și atunci când proprietarul magazinului de aplicații nu primește o reducere’, a declarat comisarul european pentru Concurență, Teresa Ribera.

Executivul comunitar a constatat că Google acordă un tratament preferențial propriilor servicii, inclusiv rezultatelor privind cumpărăturile, hotelurile, transportul și sportul, față de cele ale terților în Google Search, încălcându-și astfel obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind piețele digitale. Potrivit Bruxelles-ului, Google își afișează propriile servicii într-un mod mai vizibil în rezultatele căutării, inclusiv în partea de sus a paginii cu rezultatele căutării sau prin utilizarea unor elemente vizuale și filtre îmbunătățite, în timp ce serviciile similare furnizate de terți nu au aceeași importanță.

De asemenea, în temeiul Regulamentului privind piețele digitale, dezvoltatorii de aplicații care își distribuie aplicațiile prin intermediul Google Play ar trebui să poată informa clienții – gratuit – cu privire la ofertele alternative, adesea mai ieftine, și să îi direcționeze către aceste oferte pentru a face achiziții, de exemplu pe site-uri web sau în magazine de aplicații alternative. Comisia a constatat că Google nu a respectat această obligație. În special, Google împiedică dezvoltatorii de aplicații să comunice și să promoveze în mod liber oferte și să încheie contracte cu utilizatorii în canalele de distribuție alese de aceștia, inclusiv în magazinele de aplicații terțe.

Ca parte a celor două decizii de astăzi, Comisia a ordonat Google să pună în aplicare măsuri astfel încât să trateze serviciile terților care apar în rezultatele căutării Google într-un mod echitabil și nediscriminatoriu în raport cu propriile servicii și, totodată, să

permită dezvoltatorilor de aplicații care își distribuie aplicațiile prin intermediul Google Play Store, atât din punct de vedere tehnic, cât și contractual, să comunice liber, să promoveze oferte și să încheie contracte cu utilizatorii nu numai în interiorul, ci și în afara magazinului de aplicații Google Play.

Google trebuie să se conformeze deciziilor Comisiei în termen de 60 de zile, în caz contrar riscând penalități de până la 5% din cifra sa de afaceri totală la nivel mondial.