MF: Investiţii record de peste 3, 23 miliarde lei, prin Fidelis IV

Bucureşti, 22 aug /Agerpres/ – Cea mai recentă ediţie de titluri de stat – Fidelis IV, din 2024, desfăşurată în perioada 8-20 august, a înregistrat o valoare record a subscrierilor, de peste 3,23 miliarde lei, depăşind recordul anterior stabilit în luna aprilie, de peste 3,197 miliarde lei, informează Ministerul Finanţelor, printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, ultima ediţie se remarcă şi datorită rezultatelor importante generate de donatorii-investitori, care s-au alăturat campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor”, desfăşurată de Ministerul Finanţelor în parteneriat cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” şi Rock FM. Peste 202 milioane lei au fost investiţi de către 1.608 români care au donat sânge începând cu luna martie a acestui an. Aceştia au beneficiat de o dobândă de 6.80%, cu 1% mai mare decât cea oferită pentru emisiunile clasice cu scadenţa la 1 an.

„Pentru a doua oară în acest an, au fost investite sume record pentru emisiunile Programului Fidelis. Cele peste 230.000 de subscrieri în titlurile de stat Fidelis de până acum se integrează perfect în dinamica investiţiilor persoanelor fizice pe piaţa de capital şi reuşesc să atragă surse importante de finanţare pentru statul român. Instrumentele oferite în cadrul acestui program sunt îmbunătăţite constant pentru a ne adapta cerinţelor investitorilor. În ceea ce priveşte componenta socială, ne mândrim cu cei peste 11.000 de donatori-investitori care au subscris până acum peste 1,4 miliarde lei. Ca element de noutate, această ediţie, în afară de instrumentul dedicat donatorilor, a adus scadenţa de 5 ani, pentru cei ce urmăresc investiţii de lungă durată, cu risc minim şi dobândă competitivă”, a transmis Marcel Boloş, ministrul Finanţelor, citat în comunicat.

Cele mai accesate emisiuni ale acestei ediţii au fost emisiunea în lei, cu scadenţa de 5 ani, dobânda de 7%, cu un total de peste 972 milioane de lei investiţi prin 5.122 ordine, şi emisiunea în euro, cu scadenţa la 1 an, dobânda de 4%, cu o sumă totală investită de peste 205 milioane euro, echivalentul a peste 1,02 miliarde lei, plasată prin 5.297 ordine.

Emisiunea în euro, cu scadenţa la 5 ani şi dobânda de 5%, a adus peste 105 milioane euro, echivalentul a 528 milioane lei, plasate prin 3.652 ordine. În ceea ce priveşte emisiunea în lei, cu scadenţa de 1 an şi dobânda de 5,8%, investitorii au plasat peste 514 milioane lei, prin 4.615 ordine.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.

Donatorii-investitori au beneficiat de scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la 500 lei. Au beneficiat de condiţiile avantajoase ale noii emisiuni persoanele care au făcut dovada donării de sânge începând cu 1 martie 2024.

MF subliniază că investitorii în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilităţi precum: posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere; câştiguri cumulate din dobânzi şi profituri neimpozabile; flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

În cele 4 ediţii lansate în acest an, investitorii au plasat peste 10,4 miliarde lei prin peste 67.000 subscrieri, iar „eroii” celor 4 ediţii din 2024 sunt cei peste 6.000 de donatori-investitori, care au investit peste 877 milioane lei, subliniază reprezentanţii ministerului.