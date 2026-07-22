Microsoft investeşte miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii AI a Mistral în Europa

Microsoft a încheiat un acord de miliarde de dolari cu startupul francez de inteligenţă artificială Mistral, prin care va finanţa extinderea infrastructurii de calcul a companiei în Europa şi va distribui mai larg tehnologia acesteia prin platformele sale cloud şi software, transmite Reuters.

În baza acordului, clienţii Microsoft Azure vor putea dezvolta aplicaţii folosind centrele de date ale Mistral din Franţa, oferind astfel companiilor europene, în special celor din sectoarele reglementate, o alternativă la infrastructura controlată exclusiv din Statele Unite.

De asemenea, Mistral îşi va integra modelele de inteligenţă artificială Medium 3.5 şi OCR 4 în platforma Microsoft Foundry, destinată dezvoltării de aplicaţii AI. Modelul Medium 3.5 va fi disponibil şi în Microsoft Copilot Studio.

Companiile care utilizează propriile centre de date şi accesează serviciile Microsoft prin Azure Local vor putea rula şi modelele open-source ale Mistral, având libertatea de a le adapta şi dezvolta pentru propriile aplicaţii.

Acordul reflectă interesul tot mai mare al Europei pentru dezvoltarea unei infrastructuri proprii de inteligenţă artificială şi reducerea dependenţei de tehnologia americană, în contextul în care tot mai multe state urmăresc să îşi consolideze suveranitatea digitală.

Această preocupare s-a accentuat după ce, luna trecută, compania americană Anthropic a suspendat temporar accesul utilizatorilor din afara SUA la două dintre cele mai avansate modele ale sale, sporind temerile privind dependenţa Europei de furnizorii americani de AI.

Într-un interviu acordat Reuters, preşedintele Microsoft, Brad Smith, şi directorul general al Mistral, Arthur Mensch, au declarat că parteneriatul urmăreşte să combine independenţa tehnologică europeană cu avantajele oferite de ecosistemul software şi de securitate al Microsoft.

”Prin integrarea modelelor Mistral în Azure Local şi utilizarea infrastructurii sale de calcul, putem combina tehnologia americană şi cea europeană într-un mod care oferă acces continuu şi sigur”, a declarat Brad Smith.

Totuşi, oficialii recunosc că desprinderea completă a Europei de tehnologia americană rămâne dificilă, deoarece cipurile Nvidia, care stau la baza dezvoltării inteligenţei artificiale la nivel global şi echipează centrele de date ale Mistral, sunt proiectate în Statele Unite. Atât Nvidia, cât şi Microsoft sunt investitori în compania franceză.

Brad Smith a precizat că noul acord nu presupune o participaţie financiară suplimentară a Microsoft în Mistral.

Arthur Mensch a refuzat să comenteze informaţiile potrivit cărora Mistral negociază atragerea a aproximativ 3 miliarde de euro, la o evaluare de 20 de miliarde de euro.

Fondată la Paris, Mistral este considerată una dintre cele mai importante speranţe ale Europei în domeniul inteligenţei artificiale. Compania furnizează deja soluţii pentru industrii precum producţia, serviciile financiare şi apărarea şi colaborează inclusiv cu forţele armate franceze.

Mistral îşi propune să ajungă la o capacitate de calcul de 1 gigawatt până în 2030, iar conducerea companiei consideră că parteneriatul cu Microsoft confirmă strategia de dezvoltare a infrastructurii AI în Europa.

Cele două companii au anunţat că lucrează şi la un plan comun de dezvoltare comercială.

”Acest parteneriat va contribui, fără îndoială, la creşterea afacerilor ambelor companii”, a declarat Brad Smith.