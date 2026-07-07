Microsoft anunță concedieri

Microsoft va renunța la aproximativ 2,1% din forța sa de muncă, sau aproximativ 4.800 de angajați, pe fondul restructurării unor părți din afacerile sale comerciale și de jocuri video Xbox, alăturându-se altor mari companii de tehnologie din SUA, care au anunțat reduceri de personal și măsuri de restructurare, pe fondul ajustării operațiunilor, în urma majorării investițiilor în AI (inteligență artificială), transmit DPA și Reuters.

Acțiunile Microsoft au scăzut luni cu 1,5% la Bursa de la New York.

Investițiile istorice în AI ale Big Tech, care ar urma să depășească anul acesta 700 miliarde de dolari, pun presiune pe companii să compenseze majorarea costurilor în afacerile lor. Amazon și Meta Platforms au concediat anul acesta mii de angajați.

Într-un memoriu trimis angajaților, directorul de resurse umane, Amy Coleman, a spus că AI schimbă modul în care se lucrează prin automatizarea unor operațiuni de rutină, dar a precizat că aceste concedieri fac parte din eforturile mai ample de a realinia resursele și structurile operaționale cu prioritățile companiei.

‘Vreau să vă spun direct că funcțiile eliminate astăzi nu vor fi înlocuite de AI. În același timp, este adevărat că schimbă modul în care se lucrează’, a spus Coleman.

Microsoft a anunțat concedierile luni, după ce în primul semestru acțiunile au scăzut cu aproape 23%, cea mai slabă performanță înregistrată vreodată în primul semestru începând din 2022.

La divizia de jocuri video Xbox vor fi concediați aproximativ 3.200 de angajați, în ceea ce directorul general al Xbox, Asha Sharma, a descris ca fiind ‘cea mai semnificativă restructurare’ din istoria companiei. Numărul jucătorilor și timpul petrecut cu jocurile p platformele Xbox au scăzut în ultimii ani.

Deja Microsoft a concediat mii de angajați de la divizia de jocuri video, după ce a finalizat achiziționarea dezvoltatorului de jocuri Activision Blizzard, pentru 69 miliarde de dolari, în 2023.

Și Oracle a renunțat pe plan global la aproximativ 21.000 de angajați în ultimul an, gigantul tehnologic american reorganizându-și afacerea în jurul AI (inteligența artificială).

Compania de software și cloud computing avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă la 31 mai 2026, în scădere de la aproximativ 162.000 de angajați în perioada similară din 2025.

‘Implementarea tehnologiilor AI în operațiunile noastre au avut ca rezultat, și ar putea continua să aibă ca rezultat reduceri ale numărului de angajați’, se arată în raportul companiei.

Reducerile, care reprezintă aproximativ 13% din forța de muncă a Oracle, fac parte dintr-o tendință mai amplă în rândul companiilor de tehnologie care cheltuie miliarde de dolari pentru infrastructura AI, cum ar fi centrele de date.

În ultimul an peste 100.000 de angajați din sectorul tehnologic au fost concediați, conform estimărilor firmelor care urmăresc evoluțiile de pe piața muncii.