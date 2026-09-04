Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,50%

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 4-11 septembrie 2026, o nouă ediție Fidelis, a IX-a din acest an, prin care persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie în titluri de stat denominate în lei și euro, cu dobânzi de până la 7,50% pentru emisiunile în lei și până la 6,30% pentru cele în euro, conform unui comunicat al instituției.

În lei, dobânzile sunt de 6,30% pe an la titlurile cu scadența la doi ani, 7,30% la cele cu aceeași scadență destinate donatorilor de sânge, 6,90% la titlurile cu scadența la patru ani și 7,50% la cele cu scadența la 10 ani.

În euro, dobânzile sunt de 4% pe an pentru titlurile cu scadența la trei ani, 5% pentru cele destinate donatorilor de sânge, cu aceeași scadență, și 6,30% pentru titlurile cu scadența la 10 ani.

Persoanele care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2026 beneficiază de un prag minim de subscriere de 500 de lei, respectiv 100 de euro, față de pragurile standard de 5.000 de lei și 1.000 de euro. Plafonul maxim este de 100.000 de lei, respectiv 20.000 de euro.

Cele 40 de oferte Fidelis derulate începând din august 2020 au atras investiții totale de peste 71,7 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14,4 miliarde de euro. Numai în 2026, valoarea subscrierilor a depășit 9,64 miliarde de lei.

Veniturile obținute din dobânzi și câștigurile de capital sunt neimpozabile, iar pentru subscriere nu sunt percepute comisioane de către băncile intermediare. Titlurile Fidelis sunt listate la Bursa de Valori București și pot fi vândute înainte de maturitate.

Subscrierile se realizează prin sindicatul format din BT Capital Partners, Banca Transilvania și Salt Bank, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.