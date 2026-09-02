Fidelis: Dobânzi de până la 7,50% la prima ediție din toamnă

Prima ediție Fidelis din această toamnă se va desfășura în perioada 4-11 septembrie și aduce investitorilor dobânzi de până la 7,50% la titlurile de stat în lei și de până la 6,30% la cele în euro, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Pentru emisiunile în lei, dobânda este de 6,30% pentru scadența la doi ani, 6,90% pentru scadența la patru ani și 7,50% pentru scadența la 10 ani. Donatorii de sânge beneficiază de o tranșă specială, cu o dobândă de 7,30% pentru titlurile cu scadența la doi ani.

În cazul emisiunilor în euro, dobânzile sunt de 4,00% pentru scadența la trei ani și 6,30% pentru scadența la 10 ani. Pentru donatorii de sânge este disponibilă o tranșă specială în euro, cu dobândă de 5,00% și scadență la trei ani.

Luna septembrie aduce două tranșe speciale dedicate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2026. Aceștia beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse.

Pentru titlurile în lei, suma minimă de subscriere pentru donatori este de 500 de lei, față de 5.000 de lei în cazul emisiunilor standard, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei. Pentru titlurile în euro, subscrierea minimă este de 100 de euro, față de 1.000 de euro pentru emisiunile standard, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Tranșele speciale pentru donatorii de sânge sunt derulate în cadrul campaniei ‘România are sânge de rocker’, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu ‘Morning Glory cu Răzvan Exarhu’ și Rock FM.

Investitorii beneficiază de posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobânda aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă. Veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile.

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.