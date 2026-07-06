Ministerul Transporturilor colectează sesizări privind problemele întâmpinate la călătoria cu trenul

Un formular online prin care se pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul a fost lansat de Ministerul Transporturilor, informațiile urmând să fie centralizate timp de cel puțin două săptămâni pentru identificarea principalelor disfuncționalități și stabilirea măsurilor necesare, a anunțat, luni, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

‘În ultimele săptămâni, mulți dintre dumneavoastră mi-ați scris despre problemele pe care le întâmpinați în călătoria cu trenul: aer condiționat care nu funcționează, întârzieri, lipsă de informații, condiții de călătorie care nu sunt cele pe care le meritați. Ca să văd cum funcționează sistemul și din perspectiva unui călător obișnuit, am sunat și eu la call center-ul CFR să întreb câte sesizări au fost primite. Timp de 15 minute nu mi-a răspuns nimeni, după care am închis. I-am chemat apoi pe directorul CFR Călători și pe directorul CFR Infrastructură. Tipic: pe hârtie stăm aproape bine. Problema este că oamenii nu călătoresc pe hârtie. De aceea vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde găsim nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt cazuri în se plătește mentenanță care, în practică, nu se face’, a menționat ministrul, într-o postare pe Facebook.

Acesta a anunțat lansarea unui formular online prin care călătorii pot semnala problemele întâmpinate în timpul călătoriilor cu trenul.

‘Am lansat de astăzi un formular simplu pe care orice călător care a avut o experiență neplăcută îl poate completa în câteva clicuri. De aceea vreau să vedem realitatea exact așa cum este și să aplicăm legea acolo unde există nereguli, inclusiv sancțiuni dacă sunt se plătește mentenanță care, în practică, nu se face. Timp de cel puțin două săptămâni vom strânge date din toată țara, iar apoi vom vedea concret unde sunt cele mai mari probleme și ce măsuri trebuie luate’, a mai scris Miruță.

Ministrul a publicat formularul pe pagina sa de Facebook menționând totodată că prin intermediul acestuia pot fi semnalate problemele întâmpinate.