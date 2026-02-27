Ministrul Agriculturii: În momentul de faţă, România a devenit grânarul Europei, aşa cum a fost

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat joi că în momentul de faţă, România a devenit grânarul Europei, aşa cum a fost iar planul este ca până în 2027 să se ajungă la 2,7 milioane de hectare irigate, iar în acel moment, nimeni nu ne mai poate bate, la nivelul UE.

”Având în vedere că în momentul de faţă am ajuns la 1,6 milioane de hectare reabilitate în sistemul de erigaţii, o parte componentă din infrastructura principală de irigaţii a fost finanţată cu scheme de ajutor de stat, cu bani de la bugetul de stat. Complementar, am avut o discuţie la nivelul Comisiei Europene şi organizaţiile de udători au primit un sprijin de 1,5 milioane de euro pe infrastructura secundară de erigaţii. Aici vorbim de pivot şi tot ceea ce înseamnă echipamente pentru fermieri. Sprijinul a fost de 1,5 milioane de euro, fără cofinanţare, inclusiv TV-ul era eligibil prin proiect. Lucrul acesta a dus ca în momentul de faţă România să aibă 1,6 milioane de hectare irigate în cultura de porumb”, a declarat ministrul Agriculturii, la DCNews.

Potrivit lui Florin Barbu, în sistem irigat, România produce undeva la 12-14 milioane de tone.

”Asta înseamnă că România poate produce în perioada următoare aproape 19-18 milioane de tone de porumb. Nimeni nu poate produce la nivelul Unii Europeane această cantitate de porumb”, a subliniat el.

Potrivit lui Barbu, ”tot ceea ce se întâmplă şi toate presiunile puse pe el, ca şi ministru al agriculturii, el consideră că deranjează foarte mult”.

Potrivit ministrului Agriculturii, planul este ca până în 2027 să se ajungă la 2,7 milioane de hectare irigate.

”În momentul de faţă, România a devenit grânarul Europei, aşa cum a fost. Dar cu 2,7 milioane de hectare în sistem irigat, nimeni nu ne mai poate bate, la nivelul Uniunii Europene”, a precizat ministrul.

”România, având un potenţial agricol foarte mare şi o suprafaţă foarte mare agricolă, în momentul de faţă, dacă în următorii doi ani investim aşa cum am făcut în fermele de scroafe, de reproducţie, în fermele de pui (..) dacă avem o finanţare corectă, România poate deveni cel mai mare jucător pe partea de zootehnie la nivelul Uniunii Europene”, a mai spus el.