Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: În PNRR ne-am asumat crearea a 4.500 de noi locuri pentru antepreşcolari în toată ţara şi, până în prezent, am creat 3.220 de noi locuri în creşe

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat la Lugoj, sâmbătă, cea de-a doua creşă construită în judeţul Timiş, prin Programul guvernamental de construire creşe „Sfânta Ana”, coordonat de Ministerul Dezvoltării, şi cea de-a 51-a creşă construită la nivel naţional, el arătând că, în PNRR şi-au asumat crearea a 4.500 de noi locuri în creşe, în toată ţara, iar până în prezent au creat 3.220 de noi locuri.

„În Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă ne-am asumat crearea a 4.500 de noi locuri pentru antepreşcolari în toată ţara şi, până în prezent, am creat 3.220 de noi locuri în creşe pentru cei mici. Astfel aproape trei sferturi din locurile asumate în această ţintă au fost create. 2026 este un an important din perspectiva proiectelor de dezvoltare finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Creşa inaugurată la Lugoj va găzdui 110 copii şi dispune de spaţii şi facilităţi moderne, atât pentru activităţile educaţionale, cât şi pentru cele administrative, este dotată cu panouri solare şi fotovoltaice, sisteme de efracţie, control acces şi supraveghere video şi este certificată nZEB (near Zero Energy Building), având un consum energetic eficient, care provine din surse regenerabile.

Terenul aferent este amenajat cu spaţii verzi şi loc de joacă modern, accesibil inclusiv copiilor cu dizabilităţi, arată Ministerul Dezvoltării.

Valoarea investiţiei este de 18,3 milioane de lei, finanţare asigurată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.