Ministrul Economiei: Degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva anume dacă se dau multe rateuri, dacă nu este o calitate competitivă

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a afirmat, vineri, că analiza referitoare la producţia de armament în România trebuie să se bazeze pe indicatori de calitate, întrucât este necesar să se evite ”rateurile”.

Irineu Darău vorbit, vineri seară, la Digi 24, despre întârzierea producţiei de armament în România.

”Vedeţi, culegem roadele, uneori otrăvite, a ceea ce s-a făcut sau nu în ultimii ani, pentru că degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva anume dacă se dau multe rateuri, dacă nu este o calitate competitivă şi aşa mai departe. De aceea vă şi spun că analiza trebuie făcută pe cifre şi pe indicatori de calitate”, a afirmat ministrul Economiei.

El a fost întrebat dacă au fost situaţii în care armamentul produs la noi nu avea standardele de calitate necesare.

”Ştim cu toţii că sunt multe companii de stat, nu toate, şi nu vreau să fac o nedreptate, dar sunt multe care nu funcţionează cum ar trebui. Dar producţia de armament nu este o chestiune simplă, nu este o chestiună nici măcar ca programarea, nu ştiu, în care apeşi pe două butoane, ai schimbat nişte indicatori şi produci altceva. Este o chestiune foarte sensibilă, implică licenţe, implică multe componente, nu doar româneşti, ci şi de afară. Deci ca să recalibrezi un proces de producţie, durează”, a mai declarat ministrul.

Potrivit acestuia, cu ajutorul noului ministru de la Apărare, Radu Miruţă, şi ”având întregul Guvern în spate” România va reuşi.

”Oportunităţile sunt uriaşe şi sunt regionale. Nu ne-am fi dorit niciunii un război la graniţă, dar dacă îl avem, trebuie să ne protejăm şi economic trebuie, să producem mult mai mult în domeniul militar şi asta îmi doresc să facem”, a explicat Irineu Darău.