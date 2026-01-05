Ministrul Economiei: România se poate mândri cu produse de înaltă calitate pentru industria aerospațială, create de mari producători

România se poate mândri cu produse de înaltă calitate pentru industria aerospațială din întreaga lume create de producători mari și performanți, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

‘În România avem și producători mari și performanți, pe care trebuie să îi ascultăm și să îi respectăm. Am un mare respect pentru companiile care produc și inovează la noi în țară, de aceea le vizitez și le ascult ori de câte ori pot. Prin Universal Alloy Corporation Europe (UACE), ne putem mândri că la noi sunt create produse de înaltă calitate pentru industria aerospațială din întreaga lume’, a scris ministrul Economiei.

Potrivit acestuia, România trebuie să încurajeze asemenea investitori, prin stabilitate și prin oportunități de creștere.

Irineu Darău a precizat că UACE a construit prima fabrică producătoare de profile extrudate dure din aluminiu pentru industria aeronautică dintr-o țară din Europa de Est, iar acum este unul dintre cei mai mari angajatori din regiune.

UACE își desfășoară activitatea în trei locații din Nord-Vestul României: Dumbrăvița și Tăuții Măgherăuș – Maramureș și Medieșu Aurit – Satu Mare, ‘cele trei fabrici având tehnologie la cele mai înalte standarde tehnice’.

‘Câteva cifre și aspecte care grăiesc de la sine: 17 ani de existență, cu trei fabrici construite în România; investiții de peste 500 de milioane de euro; cifră de afaceri actuală de 300 de milioane de euro; peste 2.800 de angajați, dintre care 95% români; activitate în întregime exportatoare’, a menționat ministrul.

El consideră că datorită performanțelor de calitate și de livrare, UACE este considerată și premiată drept un furnizor de top, iar produsele și componentele pentru industria aerospațială au clienți uriași precum Airbus, Boeing sau SpaceX.

Ministrul Economiei a fost prezent de sărbători în Maramureș, unde a avut și câteva întâlniri cu membri de partid și antreprenori locali, conform propriilor mențiuni pe rețeaua de socializare.