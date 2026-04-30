Ministrul Economiei: Sunt absolut convins că această guvernare trebuie să continue

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat joi, la Constanța, referitor la moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, că este absolut convins că actuala guvernare proeuropeană trebuie să continue și să îndeplinească reformele convenite în cadrul coaliției.

”Cât timp suntem miniștri și suntem în această guvernare, chiar muncim în fiecare zi cu gândul la soluții, nu cu gândul la ce jocuri politice fac unii și alții. Eu am făcut un apel și îl fac, până marți inclusiv, la fiecare parlamentar, să se gândească la ce e bine pentru România, sunt absolut convins că această guvernare proeuropeană trebuie să continue, să facă reforme, să lucreze, după cum sunt absolut convins că dărâmarea o dată la șase, douăsprezece luni a unei guvernări nu face bine nimănui. Nu există guvernări perfecte, dar dacă … mai zic eu uneori că suntem așa ca în Mănăstirea Argeșului, dărâmăm noaptea ce construim ziua, nu facem foarte bine. Cred că avem nevoie, și cred că USR atunci când a intrat la guvernare, a acceptat să intre, deși nu era USR responsabil de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, cu gândul că avem un protocol, am convenit pe niște reforme care sunt scrise acolo, negru pe alb, în programul de guvernare, pe trei ani și jumătate. Nu poți construi în opt luni ce ai putea construi în trei ani și jumătate”, a declarat ministrul Economiei, într-o conferință de presă.

Potrivit acestuia, guvernanții ar trebui, în condițiile în care sunt într-o coaliție, fie ea și ”diversă, complicată”, să lucreze, să aibă o strategie și să ia decizii coerente.

”Și cred că asta este responsabilitatea guvernanților. Dacă s-au înhămat la ceva într-o situație grea și într-o coaliție diversă, complicată, să rămână, să strângă din dinți, să lucreze în fiecare zi (…) nu livrezi rezultate în trei luni, în patru luni, în opt luni. Trebuie să ai o strategie, să iei decizii coerente și să vezi aplicare în câțiva ani de zile. Dacă nu o să avem și guverne pe câțiva ani de zile, va fi foarte complicat și va părea or că toată lumea e vinovată, or că nimeni nu e vinovat”, a mai spus Irineu Darău.

Ministrul Economiei susține că încă doi ani de guvernare reformistă ar trebui să vină cu rezultate foarte bune.

”Noi susținem continuarea guvernării și am până în ultima clipă încredere că niște conștiințe de parlamentari, indiferent de partide, poate nu se vor alinia ordinelor cinice ale unor lideri de partid, extremiști sau PSD-iști într-un anumit caz, și vor hotărî continuarea acestei guvernări. Cred că încă doi ani de guvernare reformistă ar trebui să vină cu niște rezultate foarte bune”, a mai declarat ministrul Irineu Darău.