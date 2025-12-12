Ministrul Educației continuă demersurile pentru suplimentarea burselor studențești din fonduri europene

La inițiativa Ministerului Educației și Cercetării au loc, în aceste zile, discuții tehnice cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Comisia Europeană pentru a identifica soluțiile de alocare financiară – prin fonduri europene – cu scopul de a susține bursele sociale ale studenților, se arată într-un mesaj transmis joi seara de ministrul Daniel David.

‘Criza fiscal-bugetară a presupus ca antidot aplicarea unor măsuri dificile (între acestea s-a regăsit și redimensionarea fondului de burse pentru studenți). Unele măsuri au fost luate ca soluții fiscal-bugetare imediate, salvatoare, altele pentru a prefigura și reforme pe termen lung. În general, măsurile de criză au salvat, însă, sistemul de educație-cercetare (ex.: nu au fost întrerupte contracte de muncă valabile) și au contribuit la stabilizarea țării (ex.: evaluările S&P, Fitch și Moody’s nu au retrogradat țara în categoria ‘Junk’, cu impact negativ asupra capacității de plată, iar evaluarea Comisiei Europene din noiembrie nu a determinat blocarea fondurilor europene și a altor măsuri asociate deficitului excesiv). Acum este momentul să ne stabilizăm și să creștem și, în acest sens, începem cu studenții’, precizează sursa citată.

Potrivit MEC, primul pas este propunerea de completare a fondului de burse pentru anul 2026 cu aproximativ 60 milioane de euro. Acest lucru va face ca fondul de burse în noul an să fie nominal și în practică apropiat de anii 2024 și 2025 (după redimensionare) și cu aproximativ 35% mai mare decât în anul 2023.

‘Acest demers, care țintește componenta socială, atât pentru studenții de la buget, cât și pentru cei de la cursurile cu taxă, ar trebui nu doar să ajute studenții, ci și să reducă presiunea pe contribuția universităților, care ar putea să fie orientată și spre performanță. În acest mod se pot susține atât componenta socială, cât și performanța, dar decizia este a fiecărei universități, pentru mine important fiind faptul că întărim din partea ministerului componenta socială cu 60 de milioane de Euro. Acest demers este foarte important pentru a susține tinerii pe durata studiilor universitare, în condițiile în care România are prea puțini studenți (absolvenți de studii universitare), prin raportare la populația generală. În discuțiile tehnice de la minister am cerut ca, imediat după aprobare, programul să fie implementat, astfel încât bursele să poată fi accesate de la începutul anului 2026. Estimarea este ca primele plăți să fie efectuate în luna februarie (pentru luna ianuarie)’, menționează mesajul ministrului.

Totodată, ministrul David le mulțumește reprezentanților Comisiei Europene – în primul rând vicepreședintei Roxana Mînzatu -, și reprezentanților MIPE pentru deschiderea arătată față de propunerea ministerului, ‘deoarece în astfel de situații complicate, când țara are nevoie de susținere și înțelegere, casa noastră mai mare, Uniunea Europeană, a fost aproape!’

‘În acest context, reamintesc poziția mea publică, pentru a contracara o serie de erori și/sau dezinformări din spațiul public, și anume, că în educație-cercetare, în situația de criză, s-au luat măsurile necesare pentru a se evita blocajul, dar că este momentul să ne stabilizăm și să creștem. Faptul că (1) în învățământul preuniversitar nu s-au întrerupt contracte de muncă valabile (ba chiar a crescut numărul de titulari cu peste 2.200 de persoane), (2) în procesul de redimensionare a burselor elevilor am păstrat focalizarea pe bursele sociale și tehnologice și premiile pentru olimpicii internaționali (vezi Gala Olimpicilor), alături de burse de merit regândite pentru relevanță și (3) am lăsat libertate universităților ca, din fonduri proprii, să poată sprijini studenții reprezintă tot atâtea măsuri care au ajutat în situația de criză fiscal-bugetară. După această stabilizare, trebuie să creștem odată cu creșterea țării, mai ales pe linia altor drepturi studențești, a burselor olimpice și a creșterii valorii plății cu ora (fie și gradual) în sistemul preuniversitar, inclusiv deblocarea posturilor în sistem și problema degrevărilor’, conchide ministrul Educației.