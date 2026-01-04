Bolojan anunță că în ianuarie va veni cu o propunere pentru Ministerul Educației

Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă, că va veni cu o propunere pentru portofoliul Educației în luna ianuarie, după ce conducerea PNL va analiza variantele pentru această funcție.

‘Domnul Pirtea este rectorul Universității de Vest din Timișoara și deputat PNL de două mandate. Am avut o discuție pe această temă. Va deveni operațională demisia domnului ministru David și în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza ipotezele de lucru’, a afirmat prim-ministrul, la Digi 24, întrebat dacă i-a propus funcția de ministru al Educației lui Marilen Pirtea.

El a precizat că propunerea Marilen Pirtea pentru Ministerul Educației ‘nu este bătută în cuie’.

Daniel David a anunțat pe 22 decembrie că și-a depus demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării.