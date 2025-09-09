Ministrul Educației spune că orele se vor ține în mod normal: Este o datorie morală față de elevi

Ministrul Educației, Daniel David, a afirmat că orele în unitățile de învățământ se vor desfășura marți în mod normal, fiind o ‘datorie morală’ a profesorului față de elevi.

‘Mâine (marți – n.r.) orele se desfășoară în mod normal. Este și o obligație legală a unui profesor, și o datorie morală față de elevi’, a declarat Daniel David, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă vor exista profesori care vor intra la ore, dar vor refuza ora de curs, David a răspuns că nu crede că vor fi cazuri, dar directorii ar trebui să monitorizeze astfel de situații.

‘Dacă, în teorie, sau ne imaginăm că se întâmplă o astfel de situație, este o problemă, este o problemă și în ceea ce privește aspectul legal de salarizare și este și o problemă morală. Nu cred că un profesor român va face acest lucru, iar directorii sunt cei care trebuie să monitorizeze astfel de situații. (…) Din punctul meu de vedere, ca ministru, școala se desfășoară în mod normal’, a spus ministrul Educației.

Sindicaliștii din Educație au solicitat, luni, în cadrul unei întâlniri cu președintele Nicușor Dan, demisia ministrului Educației, Daniel David, și anularea măsurilor asumate de Guvern privind sistemul de învățământ, a anunțat liderul Federației Sindicatelor din Educație ‘Spiru Haret’, Marius Nistor.

‘Nu avem nevoie de promisiuni, președintele (Nicușor Dan – n.r.) a luat act de solicitările noastre, prima solicitare fiind legată de demisia ministrului Educației, Daniel David, iar a doua fiind legată de anularea, abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141. Referitor la primul punct, președintele nu s-a pronunțat în momentul de față, iar referitor la al doilea punct, cel legat de abrogarea măsurilor care au fost asumate pe Legea 141, domnia sa a propus o altă întâlnire, cam peste maxim două luni, ocazie cu care se va putea veni cu niște cifre exacte legat de impactul măsurilor asumate de guvernarea Bolojan. Și, în funcție de aceste impacturi, trebuie să se analizeze și să se ia alte decizii. Asta este ceea ce ne-a putut transmite președintele’, a declarat Marius Nistor, la ieșirea din Palatul Cotroceni.

El a subliniat că acțiunile de protest vor continua până la îndeplinirea celor două obiective, precizând că greva generală ‘nu este exclusă’.

Sindicatele din Educație au pichetat sediul Executivului și au organizat un marș de protest până la Palatul Cotroceni.