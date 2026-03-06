Ministrul Energiei: Ordonanța privind stabilirea prețului la gaze a fost notificată Comisiei Europene

Comisia Europeană a fost notificată în legătură cu Ordonanța de Urgență care prevede mecanismul de stabilire a prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici până în 2027, a declarat joi, la conferința de la finalul ședinței de Guvern, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

‘Comisia Europeană a fost notificată. Suntem într-un context excepțional. Suntem într-o situație de criză în întreaga lume. Prin urmare, nu există niciun motiv pentru care să aibă îngrijorări referitoare la activarea acestui mecanism temporar prin care protejăm populația din România’, a spus Ivan, întrebat despre procedura de infringement declanșată de Comisia Europeană cu privire la prelungirea plafonării prețului la gaze..

El a precizat că nu este vorba despre o prelungire a plafonării și despre un instrument temporar prin care este reglementat modul de formare a prețului final și adaosul comercial al companiilor.

Totodată, ministrul a atras atenția că, din aprilie, puteam să avem, după cum arată bursa, prețuri cu 70% mai mari în România și s-a acționat ‘decisiv’ pentru ca, timp de un an de zile, să nu mai crească prețul.

‘Ordonanța am anunțat-o de la începutul anului, în contextul eliminării plafonării, dar am actualizat-o în contextul conflictului militar din Orientul Mijlociu, pentru a ne asigura că îi protejăm pe toți românii, indiferent de situații internaționale pe care nu putem să le anticipăm. (…) Sunt pachete speciale destinate consumatorilor casnici, care urmează în perioada imediat următoare, după publicarea în Monitorul Oficial a Ordonanței, să fie disponibilizate, să fie transmise informațiile către operatorul Transport Național Transgaz și către furnizori, pentru a achiziționa aceste pachete, cu destinație clară pentru populație, la prețul reglementat în Ordonanța de Urgență a Guvernului României’, a explicat Ivan.

Potrivit acestuia, măsura este ‘unică’ la nivelul Uniunii Europene datorită faptului că, după declanșarea conflictului în Orientul Mijlociu, România este prima țară care a găsit o formulă prin care, indiferent de evoluțiile din acea zonă, pentru consumatorul casnic să nu crească prețul final la gazele naturale în următorul an de zile.

Ministrul Energiei a reiterat că, în momentul de față, Guvernul României a luat o măsură pentru protejarea consumatorilor casnici din România în fața oricăror fluctuații internaționale pe piața a gazelor naturale timp de un an de zile până în aprilie 2027.

‘Acest lucru a reușit în contextul în care am avut mai multe scenarii de lucru încă de la începutul anului, am lucrat, aplicat, cu toți operatorii din piață, cu Guvernul României, tocmai pentru a ne asigura că nu creștem prețul la consumatorul final’, a punctat Bogdan Ivan.

Pe de altă parte, întrebat când va intra Romgaz pe piața de furnizare a gazelor, ministrul a afirmat că în momentul de față, compania Romgaz are un rol extrem de important în tot ce înseamnă securitate energetică a României, a făcut o treabă foarte bună în proiectul Neptun Deep, care e deja într-o fază foarte avansată și a avut un rol foarte important în realizarea mecanismului din Ordonanța de Urgență privind prețul gazelor.

‘Ei sunt acreditați și autorizați să poată să aibă servicii de furnizare. Acum trebuie să rezolvăm implementarea acestei ordonanțe, urmând ca ei să intre și pe această piață, în funcție de contextul, de disponibilitățile volumelor de gaz care pot să fie puse în piață’, a explicat ministrul Energiei.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi, că Executivul a adoptat ordonanța de urgență în baza căreia vor fi menținute prețurile la gaz până în primăvara anului viitor pentru utilizatorii casnici.