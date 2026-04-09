Ministrul Energiei: Preţurile carburanţilor au crescut, în medie, cu 22-23%

Nivelul achiziţiilor de benzină şi motorină pe piaţa din România a crescut de patru ori, la începutul războiului din Orientul Mijlociu, afirmă ministrul Energiei, Bogdan Ivan. În prezent, pe fondul creşterii preţurilor la combustibili, consumul a scăzut, arată statisticile.

”A fost un interval de 10 zile la începutul războiului, când, comparativ cu alte 10 zile medii din ultimul an de zile, au fost vânzări şi engros, şi endetail de patru ori mai mari”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul Energiei a subliniat că s-au înregistrat creşteri semnificative ale consumului de carburanţi şi în contextul în care se fac lucrări agricole de primăvară, dar şi în condiţiile în care posesorii de autovehicule şi companiile şi-au făcut depozite foarte mari în acea perioadă.

”Evident, a fost o presiune asupra pieţei la începutul lunii martie. Între timp, avem indici care arată foarte clar: odată cu creşterea cu 10% a preţului combustibilului, cererea scade cu 3%. Noi am crescut în România, am avut o creştere aproximativ 22-23%. Este evident, dincolo de acel spike de aprovizionare, am ajuns la o reducere a consumului, pentru că, fiind mai scump, oamenii cumpără mai puţin, este un indicator evident ”, a explicat ministrul.