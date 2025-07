Ministrul german al Mediului: Vom sprijini România în eforturile sale de a ajunge membru al OECD

Germania va sprijini România în eforturile sale de a ajunge membru OECD, aceasta fiind una dintre cele mai importante țări partenere, în cadrul Europei, dar în special în această regiune, a declarat, vineri, ministrul federal al Mediului, Politicilor Climatice, Protecției Naturii și Securității Nucleare din Germania, Carsten Schneider, în urma unei întâlniri bilaterale pe care a avut-o cu omologul său român, Diana Buzoianu.

”România este o țară minunată, cu o natură superbă, cu Munții Carpații și Marea Neagră, iar aceste premise pentru viață sunt importante nu doar pentru aspectul economic, ci și pentru sănătatea noastră. Menținerea și prezervarea mediului împreună cu creșterea economică înseamnă un accent important pe energii regenerabile, pe economia circulară, pe consolidarea acestora și am discutat despre aceste aspecte, iar aceste lucruri vor însemna o altă legătură între noi și la nivel european. Am discutat să nu ne sprijinim doar la nivel european, unde să avem poziții comune, ci și în cazul comisiei pentru mediu, care există de 25 de ani. Vom sprijini România în eforturile sale de a ajunge membru al OECD. România este una dintre cele mai importante țări partenere în cadrul Europei, dar în special în această regiune. Vă mulțumesc pentru buna cooperare și Germania vă va sta alături!”, a transmis Schneider, în cadrul unei conferințe de presă comune.

Ministrul german al Mediului s-a arătat ‘impresionat’ de programul SUMAL, dar și de aplicația Ro-Alert.

”Am fost impresionat de ceea ce a realizat România în ultimii ani, mai ales prin programul SUMAL de protecție a pădurilor și de împiedicare a tăierilor ilegale. Este un model de exemplu în UE. Legăturile noastre nu se află doar la nivelul unui continent, ci și prin intermediul unui fluviu, fluviul Dunărea, care izvorăște din Germania și se varsă în Marea Neagră în România. Împreună trebuie să protejăm acest fluviu. Este în interesul nostru și mă bucur de cooperarea pe care o avem pentru protecția apelor în general și a fluviului Dunărea în special. Doresc noului Guvern nu doar succes în activitatea plină de provocări, dar în același timp doresc și să continuăm cooperarea continuă și sustenabilă ca până acum”, a spus Carsten Schneider.

Totodată, acesta și-a exprimat siguranța că România și Germania vor avea o bună colaborare în continuare.

”(…) Sunt sigur că atât noi doi, cât și țările noastre vom continua buna colaborare. Noi, ca Guvern federal, am primit un mandat să consolidăm și să contribuim la coeziunea Europei și a statelor membre și să transformăm această regiune într-una din cele mai puternice regiuni din lume. În acest cadru, desigur, trebuie să consolidăm și să protejăm tot ceea ce înseamnă mediu înconjurător și viață”, a adăugat el.

La rândul său, Diana Buzoianu a subliniat că România și Germania au 145 de ani de parteneriat diplomatic constituit pe baze solide, iar discuția bilaterală a avut ca temă modul în care se poate reduce poluarea în Delta Dunării, dar și directiva privind calitatea aerului, care trebuie transpusă în legislația fiecărui stat membru al UE.

”Tocmai am închis o discuție și tehnică de aproximativ o oră în care am menționat importanța colaborării. Sunt 145 de ani de parteneriat diplomatic între România și Germania, 145 de ani care au pus baze solide. Știm deja că Germania este unul dintre principalii parteneri de afaceri cu România, deci avem și pe partea aceasta multe colaborări. Dar, pentru noi, astăzi, discuția a fost legată de mediu, de protecția mediului, de directivele de la nivel european care pot fi transpuse. Am discutat de colaborarea care trebuie să aibă loc pentru a putea să scădem poluarea pe zona de deltă și să ne bucurăm cu toții de o biodiversitate, o comoară la nivel european. Am discutat și despre directiva privind calitatea aerului care a fost la finalul anului anterior modificată, îmbunătățită, care trebuie să fie transpusă în continuare de fiecare stat membru în parte. România are ca obiectiv să își transpună această directivă cât mai rapid posibil, dând dreptul cetățenilor să-și protejeze, până la urmă, sănătatea în acțiuni de reducere a poluării”, a afirmat ea.

Ministrul român al Mediului a dat asigurări că Germania va sprijini România în procesul acesteia de aderare la OECD.

”Am întrebat și ne bucurăm că am primit și un răspuns favorabil – de altfel știam că aceasta este și direcția – de parteneriat și de sprijin pentru accederea la OECD. În aceste zile suntem la Ministerul Mediului în ultimele etape pentru a scrie ultimele acte normative, condiții pentru accederea la OCDE și ne bucurăm să avem alături de noi aliați, pentru a face parte din acest for”, a precizat Buzoianu.

În altă ordine de idei, ea a atras atenția asupra faptului că schimbările climatice deja se resimt în România, sunt județe în curs de deșertificare, iar aceasta este o problemă comunitară.

”Am arătat tot sprijinul nostru de colaborare pentru a adresa problemele de mediu care de fapt la nivel european sunt similare. În timpul acestei conferințe, chiar în timp ce noi discutăm, în sala de lângă are loc conferința privind schimbările climatice, o conferință care aduce în atenția noastră schimbări care nu mai sunt abstracte, schimbări care sunt deja aici. În România le resimțim. Avem județe întregi din România care se deșertifică, orașe sau comunități care nu au acces la apă opt ore pe zi, de exemplu. Avem din ce în ce mai multe inundații, fenomene extreme meteo care ne impactează și este clar că problema schimbărilor climatice este o problemă comunitară. Este o problemă pe care cu siguranță nu o vom putea rezolva în România. Avem nevoie de aliați în toată Europa pentru a putea să găsim soluțiile care să ne facă pe noi mai adaptați la aceste schimbări care deja au venit în comunitățile noastre. (…) vom continua un dialog deschis și inclusiv în cadrul mediului, pe comisiile specifice pe mediu, m-am bucurat foarte mult că ați adus exact acest subiect în atenție. Cu siguranță va exista o colaborare deschisă și de ajutor, de bună practică și de experiență din partea ambelor state. Sunt convinsă că și România are modele de bune practică care pot fi preluate și am discutat și despre SUMAL (…), despre Ro-Alert, un sistem care, iată, este un exemplu de bună practică inclusiv la nivel european. Avem cu siguranță de învățat din bunele practici și din experiența dumneavoastră și cu siguranță și România poate aduce la masă bune practici care pot fi preluate”, a susținut șeful de la Mediu.

Ministrul federal pentru Mediu, Protecția Climei și Siguranță Nucleară, Carsten Schneider, efectuează o vizită în România, în perioada 24-26 iulie 2025. Conform unui comunicat al Ambasadei Republicii Federale Germania, vineri, la București, oficialul german a avut programate întâlniri cu politicieni români și cu reprezentanți ai societății civile, cu privire la protecția climei în România.

Ulterior, acesta s-a întâlnit cu ministrul român al Mediului, Diana-Anda Buzoianu, pentru a discuta despre aspecte legate de cooperarea bilaterală în domeniul climei și al protecției mediului, precum și despre intensificarea schimburilor și a colaborării dintre Germania și România la nivel european.

Întrevederea dintre cei doi miniștri a fost urmată de o conferință de presă comună susținută la Administrația Națională de Meteorologie.

Miniștrii s-au deplasat apoi împreună la Parcul Natural Văcărești, unde și-au continuat dialogul privind rezervațiile naturale din centrele urbane.

În plus, vineri după-amiaza, va avea loc o întâlnire cu organizații neguvernamentale din România. Călătoria va continua în Carpați, unde ministrul federal se va întâlni, printre alții, cu reprezentanți ai Fundației Conservation Carpathia, unde va discuta despre biodiversitate, reintroducerea speciilor dispărute și diversitatea ecologică locală. Printre altele, se va pune accentul pe importanța deosebită a pădurilor de fag din România pentru biodiversitate și protecția climei, precum și pe chestiuni ce privesc modul în care conservarea naturii și dezvoltarea economică pot fi reconciliate și realizate cu participarea societății civile din România.