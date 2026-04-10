Ministrul Investiţiilor, despre legea salarizării unice: Este foarte important să ai un proiect bun şi realist, ceea ce în 2017 nu s-a întâmplat

Ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, a declarat joi, despre legea salarizării unice, că este foarte important să ai un proiect bun şi realist, ceea ce în 2017 nu s-a întâmplat, şi sunt cu toţii foarte serioşi, existând şi sprijinul Băncii Mondiale pe acest subiect.

”În 2016 eu pregăteam, împreună cu doamna ministrul al finanţelor, Anca Dragu, la vremea respectivă, o lege a salarizării de 32 de miliarde de euro, care era fezabilă, se implementa, şi se termina până în 2024, moment în care a fost o decizie politică de a prelua în Parlament o iniţiativă care a dus proiectul la 55 de miliarde de euro, moment în care, puteţi căuta istoric, am atras atenţia că şi eu, şi Ministerul de Finanţe în acea vreme, că acel proiect nu se poate implementa”, a declarat ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, despre legea salarizării unice.

El a precizat că a venit apoi guvernarea din 2017 care a mers pe acest proiect de 55 de miliarde.

”El nu s-a implementat pentru că s-a constatat că nu este fezabilă implementarea, iar în momentul în care ai început să împingi familiile ocupaţionale diferenţiat, unele faţă de celelalte, ai creat nişte inechităţi care sunt acum mai mari decât erau în 2017”, a explicat Pîslaru.

Potrivit ministrului, ”modul în care se pregăteşte proiectul şi voinţa de a-l pune înainte ca un proiect profesionist, care să aducă un echilibru şi rezolvarea inechităţii în administraţie, este una, decizia ulterioară a guvernelor sau a majorităţilor politice de a se ţine de proiect şi a-l duce până la bun sfârşit, este altceva”.

”Este foarte important să ai un proiect bun şi realist, ceea ce în 2017, ca opinie personală vă pot spune şi demonstrat de timp, nu s-a întâmplat”, a adăugat el.

Despre noul proiect al salarizării unice care este în lucru la Ministerul Muncii, Dragoş Pîslaru a menţionat că aşteaptă să vadă propunerea.

”Părerea mea este că suntem cu toţii foarte serioşi, există şi sprijinul Băncii Mondiale pe acest subiect. Eu am această credinţă că vom propune acel proiect care să bifeze reforma şi să aducă un bine administraţiei şi predictibilitatea administraţiei publice din România”, a mai spus el.