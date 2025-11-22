Ministrul Investițiilor: România își propune să aibă o poziție proactivă în ceea ce privește politica europeană

România își propune să joace un rol proactiv în politica europeană, având capacitatea de a influența direct deciziile de la Bruxelles, a declarat, vineri, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘România își propune să aibă o poziție proactivă în ceea ce privește politica europeană. Țara noastră poate să se ridice foarte ușor, la 18 ani după aderarea la Uniunea Europeană, la nu a fi reactivă la ce se întâmplă la Bruxelles și de a-și propune în mod proactiv să aibă un cuvânt de spus. Avem trei ministere care lucrează împreună excelent, MAE (Ministerul Afacerilor Externe, n.r.), Ministerul de Finanțe, MIPE (Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, n.r.). Avem, în același timp, un comisar european (Roxana Mînzatu, n.r.) extrem de dedicat, care nu reprezintă interesul României, dar cunoaște problemele pe care noi le avem. Avem unul dintre cei doi negociatori ai cadrului financiar multianual, care este român, Siegfried Mureșan, care iarăși nu reprezintă poziția României, ci a Parlamentului European, dar știe realitatea din România. Președintele Comisiei de Dezvoltare Regională din Parlament este un român, domnul europarlamentar Dragoș Benea. Și, având în vedere tot acest format, România poate juca un rol în care nu doar să așteptăm să vedem ce se decide la Bruxelles, ci să aibă un cuvânt de spus în această dezbatere la nivel european.’, a menționat Dragoș Pîslaru, la declarațiile de presă care au avut loc în marja conferinței la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: ‘Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă’.

Potrivit acestuia, conferința privind viitorul politicii de coeziune ‘marchează începutul acestei politici publice declarate a României de a contribui’.

‘Nu trebuie să mai privim politica de coeziune cum era în trecut, o politică doar de prindere din urmă. Este o politică în care România își afirmă rolul de actor regional important în viitorul Uniunii Europene. Când eram în zona de Parlament european, ne uitam oarecum cu un pic de invidie la pozițiile Consiliului, pentru că acolo erau cei care implementau efectiv politicile și aveau un cuvânt foarte puternic de spus cu privire la fezabilitatea lucrurilor care se întâmplă. Iată, avem acum ocazia, ca membru al Consiliului, ca un actor marcant, cu a șasea putere de vot în Parlament și o putere clară de a participa la decizie, de a fi într-adevăr proactiv.’, a adăugat Pîslaru.

Evenimentul ‘Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă’, care a avut loc vineri la București, consolidează demersurile continue ale României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, notează organizatorii.