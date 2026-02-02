MIPE: România se va concentra pe proiectele ce pot fi finalizate până în august 2026

Anul 2026 va fi decisiv pentru finalizarea reformelor și investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar Romania se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în luna august a acestui an, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la solicitarea AGERPRES.

În urma revizuirii PNRR, toate țintele și jaloanele rămase de îndeplinit au fost distribuite în trei cereri de plată – CP4, CP5 și CP6.

‘România a adoptat o abordare realistă, luând în considerare fezabilitatea implementării investițiilor, și se va concentra pe proiectele care pot fi finalizate până în august 2026’, arată MIPE.

Conform sursei citate, la acest moment nu este prevăzută lansarea unor noi apeluri de proiecte pentru anul 2026, ‘având în vedere faptul că implementarea reformelor și a investițiilor finanțate prin PNRR trebuie finalizată până la data de 31 august 2026’.

Ministerul subliniază că implementarea PNRR a fost marcată de o serie de dificultăți administrative.

‘Implementarea reformelor și/sau investițiilor prevăzute în PNRR a presupus și emiterea de acte normative și modificări legislative complexe la nivelul administrației publice centrale, iar printre obstacolele principale semnalate de coordonatorii de reforme și/sau investiții se numără capacitatea administrativă redusă, deficitul de personal specializat raportat la specificul și complexitatea investițiilor derulate, durata procedurilor de achiziții raportată la timpul limitat pentru implementarea PNRR, precum și insuficiența creditelor bugetare necesare pentru susținerea fluxului de implementare a proiectelor’, precizează ministerul.

Pentru proiectele finanțate prin PNRR, printre problemele semnalate cel mai des de beneficiari se numără întârzierile în procesarea cererilor de transfer, care pot conduce la sincope în implementarea proiectelor, problemele de coordonare și comunicare între autoritățile centrale și locale, precum și întârzierile în obținerea avizelor necesare pentru implementarea proiectelor.

În ceea ce privește Politica de Coeziune, MIPE arată că, anul 2026, va fi axat pe contractarea integrală a fondurilor disponibile. ‘Printre prioritățile MIPE în anul 2026 se află lansarea întregii alocări disponibile pentru programele 2021- 2027, ceea ce, împreună cu un proces rapid de evaluare a proiectelor, va determina contractarea acestora și, implicit, generarea de cheltuieli care pot fi solicitate spre rambursare Comisiei Europene, în același timp având un impact real asupra dezvoltării socio-economice a României’, se menționează în răspuns.

Potrivit datelor ministerului, proiectele contractate și cele aflate în curs de contractare însumează 100% din alocarea Uniunii Europene aferentă programelor 2021-2027, ceea ce creează premisele absorbției tuturor fondurilor alocate României prin Politica de Coeziune.

MIPE precizează că, până în prezent, în cadrul programelor finanțate prin Politica de Coeziune 2021-2027, ‘nu au fost dezangajate sume, întrucât valoarea cererilor de plată transmise Comisiei Europene a acoperit necesarul de cheltuieli, iar cererile de plată estimate pentru anii următori acoperă riscul de dezangajare automată a fondurilor’.

Totodată, ministerul reamintește termenele-limită pentru finalizarea proiectelor finanțate din fonduri europene. ‘Data limită a eligibilității cheltuielilor și, implicit, a finalizării proiectelor este 31 decembrie 2029, respectiv până la 31 decembrie 2030, în anumite condiții, conform regulamentelor europene’, se mai arată în document.

În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, România a primit în total 10,72 miliarde euro, din care 6,4 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și 4,32 miliarde euro pentru componenta de asistență financiară rambursabilă. Suma include prefinanțarea și sumele încasate aferente Cererilor de plată nr. 1 și nr. 2 și parțial Cererii de plată nr. 3, reprezentând aproximativ 50,08% din valoarea PNRR.

Pentru Politica de Coeziune 2021-2027, sumele totale primite de la Comisia Europeană până la finalul anului 2025, reprezentând prefinanțări și rambursări, se ridică la aproximativ 7,22 miliarde euro, respectiv circa 23,3% din alocarea Uniunii Europene aferentă programelor. Alocările dedicate României din fondurile europene aferente Politicii de Coeziune în perioada 2021-2027 însumează 30,98 miliarde euro.

Astfel, progresul se înscrie peste media europeană de 16,2%, România clasându-se pe locul al doilea între cele 27 de state-membre, în sume absolute, mai arată MIPE.