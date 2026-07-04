Miruță: 8 milioane de lei – bani economisiți cu deplasările externe la MApN în prima parte a anului

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, anunță scăderea cu 25% a cheltuielilor MApN cu deplasările externe în primele șase luni ale anului, aceasta însemnând economii de aproape 8 milioane de lei față de aceeași perioadă a anului 2025.

‘Da, se poate! Se poate să reprezinți România cu demnitate și, în același timp, să ai grijă de fiecare leu din banul public. De șase luni, la Ministerul Apărării ne uităm cu atenție la fiecare cheltuială. Nu am tăiat misiuni, nu am redus reprezentarea României în NATO sau în relația cu partenerii noștri. Am schimbat însă modul în care cheltuim. Fiecare deplasare externă a fost analizată atent. Cazarea, transportul, închirierile auto: pentru fiecare am căutat soluții mai eficiente, fără să afectăm activitatea ministerului’, a declarat Radu Miruță, potrivit unui comunicat de presă.

Ca urmare a măsurilor adoptate, doar în prima parte a anului în curs au fost reduse cu 25%, față de aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile totale ale MApN cu deplasările externe.

‘8 milioane de lei care nu s-au pierdut în cheltuieli inutile și care pot merge acolo unde Armata are cu adevărat nevoie. Eu cred că o mai atentă utilizare a banilor începe exact de aici. Nu din discursuri despre economie, ci din respectul pentru fiecare leu pe care cetățenii îl plătesc prin taxe. Da, se poate. Și, da, așa ar trebui să funcționeze orice instituție publică’, a transmis ministrul Radu Miruță.