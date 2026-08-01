Miruță: Vom informa Comisia că ceea ce TAROM trebuia să facă până la 1 iunie și nu a făcut va fi realizat în regim accelerat

TAROM a avut un plan de restructurare agreat, în baza căruia a primit foarte mulți bani, însă obligațiile asumate nu au fost îndeplinite, astfel că în următoarele trei zile Comisia Europeană va fi informată că operatorul aerian va realiza în regim accelerat ceea ce nu a făcut, iar în șase săptămâni se va veni cu un proiect pentru viitorul companiei, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță.

‘Avioanele TAROM trebuie să zboare, iar pentru asta trebuie să existe șefi care să vrea, să știe ce trebuie corectat și să aibă curajul să se raporteze la adevăr, nu să tragă de cifre doar pentru a se preface că fac management. Am avut o discuție onestă la Ministerul Transporturilor cu directorul general interimar al TAROM, cu președintele Consiliului de Administrație, cu directorul financiar și cu directorul comercial. Când dai la o parte minciunile celor care au condus până acum această companie spre prăpastie, adevărul arată grav. TAROM a avut un plan de restructurare agreat, în baza căruia a primit foarte mulți bani. Perioada de implementare a fost 2024-2026, însă planul propus chiar de conducerea companiei nu a fost parcurs, iar obligațiile asumate nu au fost îndeplinite’, a notat Miruță, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, la finalul anului 2026, toți banii primiți trebuie restituiți dacă planul de restructurare nu demonstrează viabilitate, ‘iar în forma actuală, nu o demonstrează’.

‘În condițiile actuale, generate de modul în care TAROM a fost condusă și coordonată în ultimii ani, la finalul anului 2026, toți banii primiți trebuie restituiți dacă planul de restructurare nu demonstrează viabilitate. Iar în forma actuală, nu o demonstrează. Fiindcă această companie trebuie să funcționeze și are o importanță strategică pentru România, în urma întâlnirii de la minister au fost stabilite următoarele decizii, cu pași și responsabilități concrete: în următoarele 3 zile vom informa Comisia Europeană printr-o adresă că ceea ce TAROM trebuia să facă până la 1 iunie și nu a făcut va fi realizat în regim accelerat; în șase săptămâni vom propune un proiect pentru viitorul TAROM și vom solicita o întrevedere la Comisia Europeană pentru a prezenta argumentele; la mijlocul lunii septembrie vom transmite un plan onest, construit pe date financiare reale, pe venituri certe și pe cheltuieli reduse’, susține șeful interimar de la Transporturi.

Radu Miruță a subliniat că noua conducere a TAROM ‘a reluat deja procesul intern de refacere a bugetului pe baza adevărului, nu a poveștilor’.

‘Da, uneori trebuie să strângem cioburile lăsate de cei care au considerat compania statului un loc de petrecere privată. Uneori au fost sparte atât de multe farfurii în timpul distracției, încât e critic de târziu. Dar pentru o companie strategică precum TAROM trebuie făcut tot ce este necesar’, a adăugat el.