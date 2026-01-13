Moody’s estimează că 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date până în 2030

Cel puțin 3.000 de miliarde de dolari vor fi investite în centrele de date în următorii cinci ani, capital care ar urma să fie furnizat de mai multe segment ale pieței de credit, potrivit agenției de evaluare financiară Moody’s Ratings, transmite Bloomberg.
Într-un raport publicat luni, analiștii de la Moody’s au estimat că mii de miliarde de dolari vor trebui să fie investite în servere, echipamente de calcul, facilități pentru centre de date și noi capacități energetice, pentru a susține boom-ul inteligenței artificiale (AI) și cloud computing.
Potrivit Moody’s, o mare parte din acest capital va proveni direct de la marile companii de tehnologie, care se confruntă cu o cerere tot mai mare de centre de date și energie necesară pentru ca aceste centre să funcționeze. Șase mai companii din SUA – Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Oracle Corp, Meta Platforms Inc și CoreWeave Inc – sunt pe cale să atingă investiții de 500 de miliarde de dolari în centrele de date în acest an, pe măsură ce creșterea capacității continuă.
Băncile vor continua să joace un ‘rol proeminent’ în furnizarea de finanțare, iar alți investitori instituționali vor acorda din ce în ce mai mult împrumuturi alături de bănci, având în vedere volumul mare de capital necesar, se mai arată în documentul menționat. De asemenea, Moody’s estimează că tot mai multe centre de date din SUA vor accesa piețele de obligațiuni garantate cu active, obligațiuni garantate cu ipoteci comerciale și piețele de credit privat atunci când va veni momentul să-și refinanțeze datoriile. În plus, noile finanțări vor crește în dimensiune și concentrare, după nivelurile record de emisiuni de obligațiuni din 2025.
Datoriile uriașe care vor trebui contractate pentru a susține revoluția inteligenței artificiale au ridicat unele îngrijorări cu privire la posibilitatea formării unei bule speculative și ar putea afecta în cele din urmă investitorii dacă noile tehnologii nu se ridică la înălțimea așteptărilor.
Cu toate acestea, cererea de construire de noi capacități de centre de date nu dă semne de încetinire. Moody’s estimează că se intensifică cursa pentru construirea de noi capacități, care este încă în ‘stadii incipiente’, creșterea urmând să continue la nivel global în următoarele 12 până la 18 luni.
Noi capacități ‘vor fi necesare la un moment dat în următorii 10 ani’, a declarat John Medina, vicepreședinte senior la Moody’s, adăugând că ritmul adoptării este greu de prezis pe măsură ce noi tehnologii continuă să apară. ‘Un ChatGPT care nu exista acum trei ani folosește acum multă putere de calcul’, subliniază John Medina.