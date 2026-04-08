Nazare: Declarația Unică precompletată și bonificația de 3% sunt două măsuri concrete de digitalizare și simplificare fiscală

Declarația Unică precompletată și bonificația de 3% pentru persoanele fizice corecte sunt două măsuri concrete de digitalizare și simplificare a interacțiunii cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), a afirmat, miercuri, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

‘Declarația Unică precompletată și bonificație de 3% pentru persoanele fizice corecte – două măsuri concrete de digitalizare și simplificare a interacțiunii cu ANAF. Declarația Unică (212) este acum precompletată cu datele fiscale disponibile în sistemul Administrației fiscale, inclusiv veniturile raportate de terți. Persoanele fizice autorizate, cei care obțin venituri din chirii sau din drepturi de autor trebuie doar să verifice informațiile, să le corecteze dacă este cazul și să depună declarația’, a scris ministrul.

Acesta a explicat faptul că pentru utilizatorii Spațiului Privat Virtual cu user și parolă, datele se completează automat direct în formular.

În schimb, pentru utilizatorii care se autentifică cu certificat digital, rapoartele cu datele fiscale precompletate sunt disponibile în secțiunea ‘Mesaje’ din SPV, înainte de depunerea declarației.

Nazare consideră că abordarea simplificată prin digitalizare aduce o serie de beneficii directe, cum ar fi: reducerea timpului necesar completării declarației, diminuarea riscului de erori, creșterea transparenței în relația contribuabil-administrație fiscală.

Ministrul a menționat, totodată că 15 aprilie 2026 este termenul pentru depunerea și plata impozitului pe venit, cu bonificație de 3% pentru toți care respectă acest termen, iar 25 mai 2026 este termenul general pentru depunerea Declarației Unice (formular 212).

‘Simplificarea interacțiunii contribuabililor cu administrația fiscală rămâne o prioritate. Fiecare instrument digital pe care îl implementăm trebuie să producă rezultate concrete: mai puțină birocrație, proceduri mai clare și o relație mai eficientă între stat și cetățeni’, și-a încheiat postarea ministrul Finanțelor.